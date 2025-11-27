鄭麗文參訪基隆室內兒童樂園 讚有創意的親子環境

鄭麗文與室內兒童樂園的小朋友互動。（記者盧賢秀攝）

國民黨主席鄭麗文今天到基隆市中正區室內兒童樂園參觀，和市長謝國樑與小朋友玩得開心。鄭麗文說，很開心看到基隆這麼有創意的親子環境，最好是大家來這裡感受到兒童友善環境之後，鼓勵年輕父母能夠多生小孩，解決國安問題。

鄭麗文與謝國樑、副市長邱佩琳、市議員宋瑋莉、何淑萍、韓世昱等人，參觀中正區室內兒童樂園，與小朋友互動，並玩了射砲彈等遊戲。

謝國樑說，基隆市七區都設有室內兒童樂園，中正室內兒童樂園融入燈塔、防空洞及砲台等意象，讓孩子在遊戲中就能親近基隆的地方故事。他表示，室內兒童樂園只是「有愛城市」的一部分，市府也同步從幼兒臨托、托育補助、青創與教育資源，到長者照護等面向全面強化支持系統，讓民眾感到安心、被支持。

鄭麗文表示，謝國樑在經歷罷免案之後，市政府還是秉持著大愛原則施政，用愛與包容的施政過程，沒有政黨的顏色之分，為了孩子，為了基隆市民的未來，全力的把市政做好。她很開心看到基隆這麼有創意的室內兒童樂園，不但服務基隆市民，也讓外縣市的朋友來分享，同時也帶動了基隆的觀光、消費，最好是鼓勵年輕父母能夠多生小孩。

鄭麗文等人也前往青年創業品牌「美有計劃」，一起享用招牌舒芙蕾與美食，感受基隆在地青創能量與城市活力。

鄭麗文（中）也體驗室內兒童遊戲場的設施。（記者盧賢秀攝）

鄭麗文與謝國樑看到小朋友在室內兒童樂園玩耍，都很開心。（記者盧賢秀攝）

