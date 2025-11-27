「全民安全指引」桃園市發送略延遲原因曝 視物流進度滾動調整

復興區公所已將「臺灣全民安全指引」發送給民眾。（桃園市政府提供）

國防部修訂的全民安全指引手冊「臺灣全民安全指引」，桃園市政府原分2梯次送到全市所有家戶，預計12月15日前全數寄送完畢，但相關作業受到颱風、「雙11」購物節物流量暴增影響，民政局說，配送作業略有延遲，但已掌握相關情形，視物流進度滾動調整，確保手冊能盡速送達各區。

桃園市原定分兩梯次將「臺灣全民安全指引」寄送到全市家戶，復興區是第1梯次，預計11月19日到12月5日發送；第2梯次包括其餘12個行政區，預計29日到12月15日寄送，但配送作業會延遲。

民政局長劉思遠說，市府持續與國防部、郵政單位保持密切聯繫，確保發送作業順利進行；其中，復興區公所首批手冊已於11月24日下午收貨，陸續發送到各家戶；第2批手冊預計於12月8日前後，送抵其他12個區公所，整體配發時程將視物流進度滾動調整，原則上各區公所會在收貨後2週內，完成家戶發送。

至於「臺灣全民安全指引」已公布線上版本，民政局提醒，民眾可到國防部全民防衛動員署官網「手冊下載專區」與桃園市政府民政局查閱、下載，以提升全民防災避難與安全意識，一旦遇上可能的緊急狀況，能讓民眾能做好更充足的準備。

