為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「全民安全指引」桃園市發送略延遲原因曝 視物流進度滾動調整

    2025/11/27 16:53 記者周敏鴻／桃園報導
    復興區公所已將「臺灣全民安全指引」發送給民眾。（桃園市政府提供）

    復興區公所已將「臺灣全民安全指引」發送給民眾。（桃園市政府提供）

    國防部修訂的全民安全指引手冊「臺灣全民安全指引」，桃園市政府原分2梯次送到全市所有家戶，預計12月15日前全數寄送完畢，但相關作業受到颱風、「雙11」購物節物流量暴增影響，民政局說，配送作業略有延遲，但已掌握相關情形，視物流進度滾動調整，確保手冊能盡速送達各區。

    桃園市原定分兩梯次將「臺灣全民安全指引」寄送到全市家戶，復興區是第1梯次，預計11月19日到12月5日發送；第2梯次包括其餘12個行政區，預計29日到12月15日寄送，但配送作業會延遲。

    民政局長劉思遠說，市府持續與國防部、郵政單位保持密切聯繫，確保發送作業順利進行；其中，復興區公所首批手冊已於11月24日下午收貨，陸續發送到各家戶；第2批手冊預計於12月8日前後，送抵其他12個區公所，整體配發時程將視物流進度滾動調整，原則上各區公所會在收貨後2週內，完成家戶發送。

    至於「臺灣全民安全指引」已公布線上版本，民政局提醒，民眾可到國防部全民防衛動員署官網「手冊下載專區」與桃園市政府民政局查閱、下載，以提升全民防災避難與安全意識，一旦遇上可能的緊急狀況，能讓民眾能做好更充足的準備。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播