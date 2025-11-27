為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    明年提前啟動長照3.0 賴總統：鎖定3大目標、國家一體防疫

    2025/11/27 16:31 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統今天主持總統府「健康台灣推動委員會」開場致詞表示，台灣已邁入超高齡社會，明年將提前啟動長照3.0。（擷取自總統府YouTube）

    賴清德總統今天主持總統府「健康台灣推動委員會」開場致詞表示，台灣已邁入超高齡社會，明年將提前啟動長照3.0，達成健康老化、在地安老、安寧善終的願景；並從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，提出跨部門的整合性對策、超前部署，才能夠守護國人健康，提升社會韌性。

    賴清德指出，今年台灣已邁入超高齡社會，在高齡人口快速成長下，長照面臨許多嚴峻的挑戰，因此我們提前在明年啟動「長照3.0」，讓長照各面向都更加提升。衛福部將提出完整規劃，應對未來長照服務需求與多元化挑戰，達成長照3.0健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

    賴清德表示，我們要以人為本，以社區為基礎，透過各項前瞻、有效的策略，達到健康促進、積極復能，並導入智慧照顧、強化家庭支持、提升機構量能，讓醫療照顧更緊密整合。

    賴清德指出，除了超高齡社會的挑戰外，近年新興傳染病病原、氣候變遷、以及生態系統的變化，也對人類及動植物的健康造成影響，禽流感、狂牛症、COVID-19、登革熱等，都是我們耳熟能詳的傳染性疾病，也都和生態系息息相關。

    賴清德說，面對複雜多變的狀況，我們必須從「One Health」的全球治理脈絡出發，提出「國家一體防疫政策」，將人類、動植物與環境健康視為一體，結合跨部會、跨領域的專業，形成一個「行動共同體」，整合制度框架，提出跨部門的整合性對策，並且務必超前部署，才能夠守護國人健康，提升社會韌性。

