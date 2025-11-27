為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    軍購特別預算VS.軍人加薪 傅崐萁諷：買這麼多武器何時能交貨不知道

    2025/11/27 16:44 記者劉宛琳／台北報導
    立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    立法院國民黨團今天宴請國民黨秘書長李乾龍，黨團總召傅崐萁受訪時談及賴清德總統拋出國防特別預算議題，他諷刺，軍人的薪資在對比賴清德總統動輒把50%的國家預算用在買武器上，到底買了這麼多的武器什麼時候能夠交貨，大家都不知道。

    傅崐萁表示，賴總統到現在還在做政治操作，包括整個把國家推向戰火邊緣，我們推動兩岸和平的合作方式有很多種，把台灣變成火藥庫只是其中的一種。國民黨主席鄭麗文在中常會說，怎樣和平的方式非常多，不是只有用武力解決。

    媒體問及是否要先實施軍人加薪，才會支持國防特別預算？傅崐萁表示，要充實國防，當然要讓我們的軍人能夠勇於捍衛家與國，3萬5300名的職業軍人要扛槍上戰場，怎麼樣能夠安身立命、安頓家庭。這樣子的一個薪資在對比賴總統動輒把50%的國家預算用在買武器上，到底買了這麼多的武器什麼時候能夠交貨，不知道。

    傅崐萁再表示，誰來使用這些武器？我們的國軍受到這種這麼低位的待遇，怎麼可能來為國家好好的來奉獻，尤其現在招募非常不順的情況之下，沒有人願意來成為國軍的將士，賴總統完完全全不是真心的愛台灣這塊土地，應該好好的守護我們的國軍。想軍人加薪只是其中的一環而已，國會通過的法律都必須要執行，這是最基本的底線，什麼事都可以商量，但是國會通過的法律如果都要踐踏的話，對於這樣的一個政權，國民黨團是不可能來妥協的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播