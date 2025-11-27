軍購特別預算VS.軍人加薪 傅崐萁諷：買這麼多武器何時能交貨不知道

立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

立法院國民黨團今天宴請國民黨秘書長李乾龍，黨團總召傅崐萁受訪時談及賴清德總統拋出國防特別預算議題，他諷刺，軍人的薪資在對比賴清德總統動輒把50%的國家預算用在買武器上，到底買了這麼多的武器什麼時候能夠交貨，大家都不知道。

傅崐萁表示，賴總統到現在還在做政治操作，包括整個把國家推向戰火邊緣，我們推動兩岸和平的合作方式有很多種，把台灣變成火藥庫只是其中的一種。國民黨主席鄭麗文在中常會說，怎樣和平的方式非常多，不是只有用武力解決。

請繼續往下閱讀...

媒體問及是否要先實施軍人加薪，才會支持國防特別預算？傅崐萁表示，要充實國防，當然要讓我們的軍人能夠勇於捍衛家與國，3萬5300名的職業軍人要扛槍上戰場，怎麼樣能夠安身立命、安頓家庭。這樣子的一個薪資在對比賴總統動輒把50%的國家預算用在買武器上，到底買了這麼多的武器什麼時候能夠交貨，不知道。

傅崐萁再表示，誰來使用這些武器？我們的國軍受到這種這麼低位的待遇，怎麼可能來為國家好好的來奉獻，尤其現在招募非常不順的情況之下，沒有人願意來成為國軍的將士，賴總統完完全全不是真心的愛台灣這塊土地，應該好好的守護我們的國軍。想軍人加薪只是其中的一環而已，國會通過的法律都必須要執行，這是最基本的底線，什麼事都可以商量，但是國會通過的法律如果都要踐踏的話，對於這樣的一個政權，國民黨團是不可能來妥協的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法