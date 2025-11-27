為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    檢察官遭列台獨分子 法界：中共藉此干預司法

    2025/11/27 16:20 記者王定傳／台北報導
    根據統計，已有74人被中國列台獨份子與發布通緝，行政院將研擬建立保護機制。（資料照）

    中國透過列「台獨頑固分子」及發布通緝等手段，把黑手伸進台灣進行跨境鎮壓，官員統計至今有74人次被列為「台獨頑固分子」或發布通緝，其中，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊庭3人被列為「台獨頑固分子」；律師黃帝穎說，三位檢察官並無統獨的政治表態，卻被中國發佈制裁，顯見中國除壓迫我國政治人物，更企圖干預台灣司法。

    黃帝穎認為，賴清德總統昨日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，宣示對於中國對台的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取有效的反制作為，建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲，確實有必要。

    黃帝穎說，就連在第一線執法的三位檢察官都遭中國跨境鎮壓，總統宣示建立保護機制及嚴懲在地協力者，確實具有捍衛台灣法治威信與民主價值的憲政意義。

    行政院官員指出，過去以來初步統計，包含個人、企業團體總共有74人次被中國列為「台獨頑固分子」及發布通緝的跨境鎮壓，包括前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等。

    官員解釋，任何個人或產業若有配合中共所謂「懸賞通告」提供資料，依情節可能涉及國安法、國家情報工作法、刑法、兩岸條例等，最重將面臨7年以上有期徒刑，此部分無須修法，現行法律就可依法懲處。

