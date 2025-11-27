17年等待結束！卓榮泰拍板重啟公地放領：回應農民期待

行政院長卓榮泰今日拍板重啓公地放領政策。（記者叢昌瑾攝）

停辦17年的公地放領政策確定重啟！賴清德總統親赴地方關心進度，行政院長卓榮泰今（27日）於院會正式裁示重啟辦理，強調核心精神是「土地正義」與「保障人民財產權」。政府盼將國有耕地真正回到長年耕作的農民手中，解決幾代人「有耕無地、繳租百年」的歷史沉痾。

行政院今日聽取內政部「重啟公地放領政策」專案報告，卓榮泰裁示，內政部、財政部須全面啟動協助機制，並與地方政府密切合作，加速完成租約清查、審議、限刊、分割等程序，讓農民能儘快提出申請，早日取得土地所有權。

請繼續往下閱讀...

賴清德總統於21日親赴彰化溪州鄉，聽取地方農民心聲，當場宣示將在「依法行政、信賴保護、國土保育」3原則下重啟政策。他強調，許多農家世代耕作百餘年，卻因制度問題無法放領，是長年的不正義，政府必須面對並解決。

2千公頃國土重回農民手中

政府自1948年起推動3階段公地放領，合計釋出超過125萬公頃國有土地，扶助無地或少地農民自耕自足。惟於921大地震及多次風災後，基於國土保安需求，公地放領自2008年全面凍結，直到今年終於解封。

卓榮泰指出，政府必須正面回應農民超過17年的期待，「長年辛勤守護土地的人，值得政府給一個交代」。

根據內政部清查，全國符合重新放領的國有土地約2000公頃，涉及14縣市的國有平地耕地8023筆、7縣市的邊際養殖用地279筆，預估最多4445名農民、漁民受惠。內政部已成立「公地放領審議會」，並要求地方於年底前成立「公地放領工作小組」，全力配合財政部清查作業，建立一致化、標準化流程，讓政策能在各地順利推動。

至於地方政府持有的平地耕地、邊際養殖地是否同步放領，行政院表示，將尊重地方自治，由各縣市自行決定。卓榮泰並要求中央給予充分輔導，盡力保障農民與養殖漁民權益。

卓榮泰強調，公地放領的重啟不只是行政作業，更是政府對辛勤農民的具體承諾，「把土地還給真正耕作的人」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法