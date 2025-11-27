喊童子賢適合參戰台北市長 王世堅：希望說清楚核電看法

民進黨立委王世堅認為，童子賢有能力、敢說話，參選台北市長是適合的，但希望他能說清楚核電看法。（資料照）

民進黨2026選舉台北市長人選備受討論，民進黨台北市議員許淑華建議，人選應該是色彩較不鮮明，或許可考慮尋找企業家、例如和碩科技董事長童子賢等非典型政治人物。對此，民進黨立委王世堅今天（27日）認為，童子賢有能力、敢說話，參選台北市長是適合的，但希望他能說清楚核電看法。

童子賢被點名參選台北市長，王世堅受訪說，很好啊，童子賢有企業經營的才能，事業確實做很不錯，包括對能源、電的問題也有特殊看法，認為可引進小型核電廠比較安全，但為什麼別的國家核電是髒的，他要引進的就是乾淨核能？希望童子賢可以說清楚，畢竟也是一條台灣可以選擇的道路。

王世堅說，童子賢有能力、敢說話，願意提出不同看法提供國家、政府大家思考運用，這都是好的，在這樣的前提下，童子賢參選台北市長是適合的。

至於自己是否參選？王世堅笑稱，他已經當過「1日市長」，不可能當4年，在各方面能力與黨內同志互比之下，每個黨都要讓最強的出來，尤其首都市長非得派最強的出來不可，黨內比自己強的有好幾個，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、民進黨立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，都是非常好的人選．黨內現在可能正在諮商這些很強的高手。

王世堅強調，讓最強的人出來，才不會說打輸了還怪兵器不好，因為自己不是最強的，所以不敢奢望。很感謝很多民調做出來，很多民眾讓他當「1日市長」，遇到好朋友跟他恭喜，他也封了好幾位「1日副市長」。

不過，有選對會成員向本報說明，選對會開會並未討論過童子賢，且台北市提名往年都要等到選舉年的5、6月份才出爐，市長參選人必定是家喻戶曉、「小雞」都能接受的人，所以根本就不用急。

