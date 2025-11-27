為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    喊童子賢適合參戰台北市長 王世堅：希望說清楚核電看法

    2025/11/27 16:29 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委王世堅認為，童子賢有能力、敢說話，參選台北市長是適合的，但希望他能說清楚核電看法。（資料照）

    民進黨立委王世堅認為，童子賢有能力、敢說話，參選台北市長是適合的，但希望他能說清楚核電看法。（資料照）

    民進黨2026選舉台北市長人選備受討論，民進黨台北市議員許淑華建議，人選應該是色彩較不鮮明，或許可考慮尋找企業家、例如和碩科技董事長童子賢等非典型政治人物。對此，民進黨立委王世堅今天（27日）認為，童子賢有能力、敢說話，參選台北市長是適合的，但希望他能說清楚核電看法。

    童子賢被點名參選台北市長，王世堅受訪說，很好啊，童子賢有企業經營的才能，事業確實做很不錯，包括對能源、電的問題也有特殊看法，認為可引進小型核電廠比較安全，但為什麼別的國家核電是髒的，他要引進的就是乾淨核能？希望童子賢可以說清楚，畢竟也是一條台灣可以選擇的道路。

    王世堅說，童子賢有能力、敢說話，願意提出不同看法提供國家、政府大家思考運用，這都是好的，在這樣的前提下，童子賢參選台北市長是適合的。

    至於自己是否參選？王世堅笑稱，他已經當過「1日市長」，不可能當4年，在各方面能力與黨內同志互比之下，每個黨都要讓最強的出來，尤其首都市長非得派最強的出來不可，黨內比自己強的有好幾個，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、民進黨立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，都是非常好的人選．黨內現在可能正在諮商這些很強的高手。

    王世堅強調，讓最強的人出來，才不會說打輸了還怪兵器不好，因為自己不是最強的，所以不敢奢望。很感謝很多民調做出來，很多民眾讓他當「1日市長」，遇到好朋友跟他恭喜，他也封了好幾位「1日副市長」。

    不過，有選對會成員向本報說明，選對會開會並未討論過童子賢，且台北市提名往年都要等到選舉年的5、6月份才出爐，市長參選人必定是家喻戶曉、「小雞」都能接受的人，所以根本就不用急。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播