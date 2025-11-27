為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍批台灣變兵工廠？ 張惇涵：大谷翔平夠強才被「敬遠」

    2025/11/27 15:53 記者鍾麗華／台北報導
    國民黨主席鄭麗文批評「讓台灣成為兵工廠」，對此，行政院秘書長張惇涵今日舉被對手頻頻保送棒球好手大谷翔平為例，他指出，故意四壞球保送在日本的用語中叫「敬遠」，「如果你夠強，你的對手、敵人就會對你敬而遠之」。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席鄭麗文批評「讓台灣成為兵工廠」，對此，行政院秘書長張惇涵今日舉被對手頻頻保送棒球好手大谷翔平為例，他指出，故意四壞球保送在日本的用語中叫「敬遠」，「如果你夠強，你的對手、敵人就會對你敬而遠之」。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德昨（26）日宣示1.25兆元「不對稱戰力採購特別預算」，向美方採購新型武器提升不對稱戰力，並加速打造「台灣之盾」，卻遭國民黨主席鄭麗文批評「讓台灣成為兵工廠」。對此，行政院秘書長張惇涵今日在院會後記者會，舉被對手頻頻保送棒球好手大谷翔平為例，他指出，故意四壞球保送在日本的用語中叫「敬遠」，「如果你夠強，你的對手、敵人就會對你敬而遠之」，增強國防是為了避戰、不是成為兵工廠。

    張惇涵表示，他看到國民黨立委葉元之昨天在質詢運動部長李洋時詢問「要如何對付大谷翔平」，讓他想到前不久結束的美國職棒世界大賽，多倫多藍鳥和道奇的第三場比賽，大谷翔平前四個打席都打出安打，接下來四次被對手故意四壞球保送。

    張惇涵說明，故意四壞球保送在日本的用語中叫「敬遠」，回到國防來，「如果你夠強，你的對手、敵人就會對你敬而遠之」，這就是總統賴清德、行政院長卓榮泰不斷強調，和平要靠實力的原因。

    張惇涵直指，只要你夠強，你的對手就會敬而遠之，增強國防是為了避戰、和平，而不是成為兵工廠。

