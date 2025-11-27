陳見賢投入新竹縣長選舉 徐欣瑩：當仁不讓 林思銘：拚到最後一刻

對於是否投入新竹縣長選舉，國民黨立委徐欣瑩表態「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴。」（記者廖雪茹攝）

新竹縣長選舉，藍營開啟「網內互打」！新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今天在縣議會宣布投入2026新竹縣長選舉。對此，新竹縣同黨2位立委，徐欣瑩表態「新竹縣如果需要我，那我當然義不容辭，全力以赴。」林思銘則是回應「拚到最後一刻，用努力與成績爭取鄉親的支持。」

陳見賢今天上午在25位黨籍議員、11位鄉鎮長、代表會正、副主席、農會、以及多個士農工商社團代表出席力挺，其中，多位跨黨派議員也到場支持，格外受到關注；陳見賢表示，除了從政以來，他始終秉持著初衷，什麼位子就做什麼樣的事情，未來他將在現有成果上持續深化，帶領縣政進入下一個階段。

請繼續往下閱讀...

徐欣瑩表示，在新竹縣地方上的人都明白，新竹縣的政治情勢已經和過去大不相同。「迎向2026，我們必須推出最強的候選人，才能真正面對民進黨鄭朝方來勢洶洶的挑戰。」並說「新竹縣是一個偉大的城市，新竹縣需要我，我會義不容辭全力以赴，當仁不讓，義無反顧承擔更大的責任。為新竹贏（瑩）得勝利！」雖然沒有正式公開宣布，但展現爭取參選新竹縣長的態度。

林思銘表示，目前國民黨新竹縣長的初選民調尚未正式展開，一切仍有變數。他會以最謙卑、最努力的態度投入，拚到最後一刻，用努力與成績爭取鄉親的支持。「真正的初選民調還沒有開始，我一定會更加努力。不管最後結果如何，我會拼到最後一刻。」

林思銘並說，「徐欣瑩委員自立委就職後積極跨區跑場，就為參選縣長做準備；相較之下，他始終堅持克守本分，除非是不同選區的鄉親主動尋求協助，否則他不會跨區跑行程，避免讓同黨的同志陷入為難」。他懇請鄉親能給他一個機會，他也會更加努力來回報。

對於是否投入新竹縣長選舉，國民黨立委林思銘回應「拚到最後一刻，用努力與成績爭取鄉親的支持。」（記者廖雪茹攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法