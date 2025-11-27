李乾龍跟國民黨團喜來登餐敘 傅崐萁分享聊哪些

立法院國民黨團今天在喜來登辰園宴請國民黨秘書長李乾龍。（資料照）

立法院國民黨團今天在喜來登辰園宴請國民黨秘書長李乾龍，國民黨團總召傅崐萁表示，希望賴清德總統盡速推動朝野和諧，國民黨今天的聚會要表達團結在一起、鐵板一塊，國民黨各個政策都會群策群力，為所有基層百姓一起來發聲，2026國民黨要團結在一起。

傅崐萁表示，在鄭麗文主席順利當選還未就職之前就到立法院來拜訪，當天是便當宴，也因為鄭主席到來，「從80塊的便當改成120」，今天也是黨團來宴請李乾龍，他身兼非常多的責任和重擔，不只要籌措國民黨能夠賴以繼續維持的日常所有相關資源跟費用外，還肩負2026的大選整體的整合，所有候選人相關的資源都要秘書長一起來統籌和尋求各方的支持。

傅崐萁表示，今天宴請李乾龍，主要是接下來國民黨在民進黨這麼強大的壓力之下，包括賴清德總統昨天表達要增加400億美元的國防軍購，以及總預算目前的僵局要怎麼樣來解決，畢竟行政院非常非常不尊重國會，尤其賴清德政權對已經通過的國會的法律案完全不來實施，用這種方式故意把責任要嫁禍給在野黨。

傅崐萁提到，尤其「財劃法」在去年底三讀通過之後，行政院說在看不懂的情況下，有一些未分配餘額，國民黨也為此做了二次的修正，讓行政院能夠直接把該分給各縣市的這些預算都能夠充分的分配給大家。

傅崐萁說，結果此時行政院才拋出了所謂的政院版，政院最大的問題就在於今年行政院減編的計劃型補助從2900多億降到308億，但政院版又變成2300多億，而這個計劃型補助行政院完完全全把生殺大權握在手上，集權又集錢，把其他的一般性補助跟統籌分配款都降下來，真正的試算版本完全沒有，這不是一個負責任的政府。該給全國2300萬基層人民該有的照顧支持跟協助是什麼，沒有一個縣市長能夠瞭解。

