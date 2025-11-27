游智彬赴日台協會「斬首萊爾校長」 王世堅痛批：外國使館前出醜

新黨副秘書長游智彬等人在日本台灣交流協會前上演「斬首萊爾校長」，被民進黨立委王世堅（見圖）痛批「下三濫！」（記者王藝菘攝）

日本首相高市早苗表態「台灣有事就是日本有事」，引發中國及統派人士炸鍋。新黨副秘書游智彬等人今赴日本台灣交流協會抗議，並上演「斬首日本走狗萊爾校長、譴責高市早苗」行動劇。對此，民進黨立委王世堅痛批「下三濫！」這已犯重大罪行，夠膽就到總統府、立法院，跑到外館只是讓外國使節看笑話而已。

「說實話，我不認識他。」王世堅表示，說要斬首自己國家領袖或其他部會領導人，所有講這種話的人，基本上已經犯法了，犯了重大罪行。對於部會首長或國家領袖、總統，「你可以發表意見、看法、提問，甚至指責他，但為何說要斬首呢？這在國外是不得了的，一定是以叛徒、重大罪犯為由逮捕。」

王世堅舉美國為例，美國對於國家領導人、總統的生命安全非常重視，只要有任何情資是要對總統不利，一定深入調查，希望他（指游智彬）講話要有分寸、做人要有分寸，「夠膽，你就到總統府、到市中心講；你到總統府前說要斬首總統，這不是言論自由，憲兵一定當場就把你逮進去查辦，了解原因，或者你根本就是個神經病，那應該要送松德院區。」

「我希望不要再這個樣子。」王世堅說，尤其他們偏偏挑使館來表達，等於是借用外國在台灣的館場，其人員在這邊服務時，外館人員好像來保護他，來幫他助威，這是很糗的事，「真的，我講不客氣的，這叫『下三濫』，怎麼出醜出到外國人、外國使館面前，不是這樣嗎？這個是不對的。」

「他乾脆說要政治庇護算了，這不是神經病嗎？」王世堅說，台灣是最自由、民主的國家，他去外館申請政治庇護嗎？「庇護他到中國去，就關到新疆勞改營，瘋了吧！」夠膽就到立法院、到總統府，「提出你不滿的議題，大家來討論，要放話也應該是在這些地方才對，怎麼會跑到外館去，讓外國使節看笑話而已。」

