大撒錢救民調？傅崐萁喊「災區汽車補助50萬」 災民：中古車賺翻

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災造成災區2、3千輛汽機車毀損報廢。（記者花孟璟攝）

立法院長韓國瑜昨針對「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」召開朝野協商，270億元預算一毛未刪，雖特別條例尚未三讀，傅崐萁仍馬上發新聞稿宣傳「汽車補助50萬、機車補助5萬」，高於原補助的5萬元、1萬元。民進黨議員胡仁順今批評，這就是傅崐萁、徐榛蔚夫妻一貫手法「大撒錢救民調」，萬一沒有補助「怪中央就好」。

立委傅崐萁昨下午發新聞稿，宣傳堰塞湖災區補助大幅調升，重建條例本來用在災民只有6%，經過他爭取下增列補助，包括汽車補助50萬元、機車5萬元、災民健檢全額補助、農業溫網室及農機生財器具補助8成、原鄉教會寺廟部落重建經費增1.8億等，將在下週二立院三讀通過。

災區受災車輛補助50萬元消息，就連當地農民聽著都覺得不可思議！災民舉例，開18年的小貨車當年買40萬元，殘值只剩幾萬元，修車廠建議別修了，上月已申請報廢，但如果報廢後還能拿回50萬元，那真的賺大了；還有汽車業務轉貼訊息「超扯，花蓮王做大事了」，如果是真的，豈不是鼓勵災區中古車趕快申請報廢「馬上拿50萬買新車多好！」

胡仁順說，縣議會目前定期大會，因花蓮縣明年統籌分配稅增147億元，多位議員建議縣府針對災區補助不足的部分應設法補足，包括無黨籍縣議員蔡依靜提出，車籍不在災區光復鄉的受災車輛得不到補助、民進黨議員林則葹要求針對洪災後縣府應全額補助災民健檢，結果昨通通被傅崐萁收集「割稻尾」，變成他爭取的補助。

胡仁順說，花蓮縣政府在馬太鞍洪災前後的行政作為讓民眾失去信心，現在靠大撒錢來挽救，且夫妻倆一貫手法是預算未經審議通過就開始宣傳，花蓮包括上月公布65歲以上長輩免繳健保費、前年重陽禮金金額下修到65歲每人600元，都是在議會三讀前就提前公布，不管行政程序、先宣布先贏，沒有通過再來怪中央、怪議會。

