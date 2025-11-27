2027「戴維森窗口」是犯台能力起始點！ 專家籲勿錯誤解讀攻台時間點

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

美國前印太司令戴維森（Philip Davidson）2021年曾預測，中國恐在2027年前具備攻台能力，此一窗口時間點近年屢被外界提起，但也產生「中共屆時將武力犯台」的誤解。對此，國防院學者受訪澄清，2027年僅是共軍具備「發動攻擊能力」的起點，而非準確的侵台時間點，台灣應將其視為國防「目標管理」的時間規劃。

蘇紫雲：有能力不表示會成功

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，外界對2027年的誤解，應先分清楚：共軍的實力「的確有能力發動攻擊，但是有能力不表示會成功」，他比喻，「可以參加馬拉松賽跑符合資格，但不一定會得獎」。

蘇紫雲強調，2027年是共軍進入「具備攻擊能力的分水嶺」，這是源自習近平對軍隊的要求。他進一步說明，外界智庫常提出2027、2035、2049三個可能時間點，這些都是以中國的政治行事曆來計算，包括2027年習近平尋求連任，以及解放軍建軍百年；2035年達到中共所謂的「強軍目標」；2049年中華人民共和國建國百年。

因此，蘇指出，2027年是中共政治需求下，軍事能力可能趕上、具備發動攻擊基礎能力的時間點。

沈明室：2027是「目標管理」 非預測犯台

國防院國家安全研究所研究員沈明室則回顧，戴維森窗口2021年最初被提出時，僅指解放軍在未來六年（即2027年）「將具備攻台實力」，僅是能力層面。但如今看來，包含COVID-19疫情、美中關稅戰、中國經濟衰退、以及解放軍高階將領大幅整肅等因素，都讓2027年能否客觀具備攻台實力，充滿了不確定性。

沈明室表示，習近平不斷要求解放軍在建軍百年時要「完成準備」，其實反向說明了「還沒準備好」；加上2027年習近平能否續任、能否透過解決台灣問題來續任的可能性也大幅降低。

但他坦言，目前最具體的數據就是2027年，所以國外智庫仍以其作為一個目標管理的時間點。沈明室強調，以這個節點來當作我們國防預算或者經費發展的一個主要的目標管理時間點，並無問題，例如我國M1戰車、F-16V等軍備採購，都是以2027年作為想定的規劃。

是否犯險決定權在習近平 台灣強化嚇阻是關鍵

沈明室指出，外界不應片面解釋總統府提出2027年是要「預測中共武力犯台」。因為能決定武力犯台的時間，大概只有習近平與中央軍委會副主席張又俠。

他列舉影響中共動武的關鍵因素包括：當時的戰略環境、美中關係、中共內部權力鬥爭（尤其是21大布局），以及軍隊是否完成準備。最重要的是，「台灣的準備狀況」，他認為如果台灣國防改革與軍事訓練提升，也能產生嚇阻效益，讓中共不會選擇該時間點來打台灣。

沈明室總結，既然沒有人可以準確預測戰爭爆發時間，將2027年作為目標管理點，提醒全民做好準備，才是其真正意義。

