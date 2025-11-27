為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    2026國防預算上看GDP 3.8％？ 蘇紫雲：常年預算仍偏低

    2025/11/27 15:23 記者方瑋立／台北報導
    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

    政府以「北約模式」估算明（2026）年國防相關預算達9495億元，約佔GDP 3.32%，若加上近日政院通過的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」特別預算草案，暫匡8年期上限1.25兆元，每年平均1562.5億元，2026年國防相關支出有望達GDP 3.8%。不過，軍事學者受訪指出，目前國防常年預算仍偏低，還在校正回歸階段，而該特別預算是救急用，終究還是須回歸到逐年增加常年預算。

    針對特別預算是否有望讓我國明年國防預算佔GDP比率提升？國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天受訪說，目前的國防常年預算仍偏低，只是在校正回歸一般標準後，可以達到GDP 3.32%。而這次的1.25兆特別預算屬於救急用途，如德國國防軍準備投資5千億歐元快速強化防衛能力。

    國防院國家安全研究所研究員沈明室則認為，1.25兆目前仍具象徵性質，表達政府要強化國防的決心，也是未來8年國防建設的施政重點在此，但目前還不是精準的數字，仍牽涉到與美方的溝通和承諾，以及交貨和付款的時程。

    總統賴清德已宣示2030年前將達到5%GDP國防支出，依照目前趨勢是否能夠達到此目標？蘇紫雲認為，如果算上特別預算每年1500億元的額度，加上過往所編列的特別預算也將進入付款高峰期，再加上常年預算逐步增加，是有機會達到5%的。

    沈明室也說，所謂北約模式的計算方式，包含3.5%的傳統軍備、1.5%的網路國防產業跟關鍵基礎設施，而他認為海巡預算也可納入計算。另外，他也強調，賴總統所提及投資我國國防產業並強化國際合作和市場開發，這也非常重要，代表投入的國防預算也可以同時振興國內經濟。

    國防院國家安全研究所研究員沈明室。（資料照）

    國防院國家安全研究所研究員沈明室。（資料照）

