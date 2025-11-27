香港大火 鄭麗文致哀：願逝者安息、所有受苦家庭重獲力量

針對香港新界大埔宏福苑昨日發生大火，造成多人死亡、失蹤的嚴重災情，國民黨主席鄭麗文今日下午在臉書發文致哀。（資料照）

針對香港新界大埔宏福苑昨日發生大火，造成多人死亡、失蹤的嚴重災情，國民黨主席鄭麗文今日下午在臉書發文致哀，強調面對如此慘痛的災難，我們感同身受，願逝者安息，所有受苦的家庭重獲力量，「香港加油」。

此外，前國民黨主席朱立倫也在臉書發文為香港祈福，他說，看到昨日香港大埔發生的嚴重火災，造成多位市民受傷甚至不幸罹難，他的心情十分沉重，安全是所有經濟、社會活動的基礎，沒有安全穩定的環境，一切的發展都將成為空談，在這個艱難時刻，不論身處何地，我們都應團結一致，為傷者祈求早日康復，為逝者祈求安息。

朱立倫指出，過去台灣發生災難，香港朋友因為良善而支援台灣，此刻，更希望香港社會能盡快走出陰霾，恢復正常生活、繼續閃耀為那自由綻放光芒的東方之珠。

鄭麗文表示，香港昨夜發生嚴重火警，短時間內造成重大傷亡，看到居民受困、家庭破碎的畫面，相信大家心中都充滿難以言喻的沉重和悲痛。

鄭麗文還說，她要向不幸的罹難者致上哀悼，祈願所有傷者能平安脫離險境、早日康復；願失聯者家屬都能等到最盼望的好消息。

