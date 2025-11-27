為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    籲政院提出財劃法試算 蔣萬安：蓋牌不是面對問題的態度

    2025/11/27 15:25 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安出席議會市政總質詢，接受議員質詢。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安出席議會市政總質詢，接受議員質詢。（記者田裕華攝）

    行政院今（27日）再對財劃法修正提出覆議，台北市長蔣萬安今至議會市政總質詢，議員也關注財劃法對北市影響。蔣萬安強調，目前政院都沒有試算數字，沒有討論基礎，這也牽涉後續事權分配，呼籲政院提出試算數字，蓋牌不是面對問題的態度。

    議員鍾沛君質詢指出，要維持地方財政規模，應該逐一盤點事權歸屬，屬於地方業務就該從公式劃定比例，而不是每年都要讓地方政府看中央臉色。

    蔣萬安也強調，政院版本法條內容有很多不確定性，也有許多新增概念，這讓地方政府不了解，還是呼籲提出試算數字，到底可以有多少統籌分配稅款、一般性補助款等。

    議員柳采葳說，根據她團隊試算，院版財劃法，北市未來有可能少分配到250億至300億元統籌分配稅款。財政局長胡曉嵐也表示，這是有可能的。

    柳采葳並請各局處首長一一列席說明少這300億所造成影響，包含教育局電費補助、校舍改建等；交通局也提及未來電動公車補貼，以及相關交通安全工程恐受排擠；社會局則指出，最擔心的部分是托育補助與生育津貼的短少。

    蔣萬安強調，希望政院不要繼續蓋牌，這不是好好面對問題的態度，要清楚說明；也希望議會、市府能共同站在市民立場，為推動市政建設不受影響努力。

