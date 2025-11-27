為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴總統推1.25兆特別預算 洪秀柱：玩人民的命

    2025/11/27 15:32 記者施曉光／台北報導
    前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

    前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

    針對賴清德總統昨日宣布未來8年要編列1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別預算，前國民黨主席洪秀柱今日在臉書以「孩子鬧脾氣，我們總不能跟著鬧」為題發文表示，這兩天她看著賴清德總統一場又一場的記者會、宣示、投書，滿腦子只浮現一幅畫面，「彷如一個執意要往危險道路奔去的孩子，嘴裡喊著勇敢，腳下卻是會讓全家人一起陪葬的深淵」，「那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。」

    洪秀柱指出，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5%，在未來8年撒下1.25兆元打造所謂「台灣之盾」。還說北京以2027年為武統目標，台灣也要在2027年完成備戰，「他的語氣，是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿『預約一場戰爭』就是一種負責任的成熟。」、「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」

    洪秀柱表示，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，「那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。」

    洪秀柱批評賴清德口口聲聲說要守護民主，但所做每一件事卻是在替北京找到「不得不動手」的理由，宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置，「像極了一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價」，「孩子鬧事，母親可以罵，但更該拉他一把。」

    她還說，兩岸之間並非只能「獨」與「武」，賴清德若願意放下那份不切實際的台獨幻想，就會發現談判比槍炮有力得多，和平比預算更能守護未來，並呼籲賴清德以民進黨主席身分宣布放棄台獨黨綱，試著重啟兩岸和平對話的大門，「賴清德，我看你鬧得差不多了，該回到理性的軌道上了。只要你肯放下台獨的玩具刀，兩岸才有真正的和平機會。」

