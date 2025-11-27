74人遭中國列台獨份子發布通緝 政院：儘速盤點中國「跨境鎮壓」相關法規

行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，對於我國在法律上因應跨境鎮壓不足之處，儘快完成盤點，必要的時會提出修正方案。（行政院提供）

賴清德總統昨（26）日召開國安高層會議，提出「全面建構民主防禦機制」，對於中國對台灣人民的跨境鎮壓要求行政院採取具體措施、有效的反制作為，對此，行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，對於我國在法律上因應跨境鎮壓不足之處，儘快完成盤點，必要的時會提出修正方案。

賴總統昨表示，對於中國對台灣人民的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取具體措施、有效的反制作為，建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者，一定給予嚴懲。

官員接受本報記者訪問時說明，如果有在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。而過去以來初步統計，包含個人、企業團體總共有74人次被中國列為「台獨頑固份子」以及發布通緝的跨境鎮壓，包括前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，此外，中國也不斷點名台灣資通電軍對中國網攻並發布通緝。

對於資通電軍遭通緝，國防部長顧立雄表示，中國的相關資訊，都是基於台灣民主透明性，從網絡上拼湊而來，國防部對資通電軍已採取相關保護措施，相關保護措施不便公開說明。

李慧芝說明，國安17項策略已對中國的統戰滲透威脅，研擬因應措施，行政院也持續執行當中。接下來，也會按照總統裁示，對於在地協力者予以嚴懲，並提出精進具體作為，而行政院已要求相關主管機關，針對我國因應中國跨境鎮壓的不足之處，儘快完成法規盤點，必要時提出修正方案。

李慧芝指出，對於國人在國外可能面臨狀況，已建立跨部會因應機制，隨時應處相關個案，保障國人權益與安全。另外，我們也持續跟友我國家及國際組織合作，共同反制中共跨境鎮壓作為，也會持續強化宣導，增加國人防衛意識，避免受到中共統戰威脅影響，造成寒蟬效應，更進一步保障國家安全。

陸委會法政處副處長董玉芸強調，中共對台灣是沒有管轄權，中共所做的種種跨境鎮壓作為，違反各項國際公約，政府會嚴密保護國人安全，對於在台國人配合中共從事各種協力作為予以嚴懲。

董玉芸說，陸委會也依行政院指示，目前與各個相關部會研議合作機制，日後不管是在國內或者是國外，只要有國人遇到疑似這種跨境鎮壓情形，都可以分別向警察機關或外交部各使領館報案，相關的主管機關都會及時應處，保護國人的安全。

