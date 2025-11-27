總統宣示2033前強化防衛能力 學者：8年關鍵期嚇阻全面入侵

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

俄羅斯自2014年佔領克里米亞，並持續軍事騷擾烏東地區，並於2022年全面侵略烏克蘭至今，令國際社會驚覺備戰重要性。我國政府將推出2026至2033年、橫跨8年期的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算，全面提升防衛能量。國防院學者受訪認為，這8年是台灣強化嚇阻、避免成為下一個烏克蘭的「關鍵期」，其中尤以內部心防、抗敵意志最為重要。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天受訪表示，從戰爭與和平研究來看，若侵略方發現防守方太弱，就會有「冒險的誘因」；若防守方實力增加，攻擊方則可能「打消念頭甚至取消」。

烏克蘭經驗：有努力但不足以嚇阻

蘇紫雲分析烏克蘭經驗指出，烏國在2014至2022年的8年間雖有獲得北約訓練，但「速度太慢，不足以嚇阻」，最終導致俄國再次發動全面侵略。

他指出，當時烏克蘭內部有親俄派、國防採購貪腐嚴重，且民眾對西方保護抱持「依賴心理」，普遍認為俄羅斯真的攻擊的機會不高，種種因素造成其弱點。相較之下，台灣有海峽屏障的幸運，但「時間還是要變成我們的朋友」。

示警勿淪「奧地利模式」：內出血最致命

蘇紫雲示警，誠如總統賴清德所言，外在的軍事威脅算是「外傷」，尚可克服；但最怕的是內部心防崩潰，產生投降主義跟失敗主義，這如同「內出血」，是威脅最高的。

他以1938年納粹併吞奧地利的歷史案例為鏡，提醒台灣千萬不要掉進「奧地利模式」。當年希特勒先是透過政治滲透，要求奧地利內部訴求與德國統一，接著提供經濟誘因，並在邊境進行軍事演習。蘇紫雲說，「這跟現在（中共）很像，常常在台灣旁邊戰備警巡，再說跟中國祖國統一經濟好棒棒，然後再滲透台灣在地代理人，訴求統一」。

專家：關鍵在「讓敵人不敢出兵」

國防院國家安全研究所研究員沈明室則認為，俄羅斯侵略與其說跟8年有關，不如說跟「國家武力能力、防衛準備、抗敵意志、國際支持」更為相關。他指出，俄國在2014年後持續在烏東進行軍事作戰，並非坐等8年才攻擊。

沈明室警告，台灣海峽安全是印太和全球關注的焦點，若台灣發生戰事將產生全球性浩劫，倘若中共佔領外島，情勢將會「連續性或快速地」升高，不會是8年後才進攻本島，可能3個月以後1年以後就會攻擊其他目標。

因此，沈明室強調，這8年國防特別預算應達成的最終目標是「對敵產生嚇阻效應」而不敢出兵，這才是重點。倘若欠缺準備，直到土地被佔領再想辦法奪回，或者透過所謂和平協議要停止戰爭這些都是被動的且為時已晚。

