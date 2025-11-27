傳黃國昌訪日「親台大咖全拒見」？ 民眾黨籲政府澄清遭網友酸爆

自民黨眾議員古屋圭司邀請訪團至自民黨總裁高市早苗辦公室參觀以及合影。（民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌率團訪日，卻傳出遭多位日本重量級政治人物婉拒會面，引發國內議論。民眾黨副秘書長許甫今日反批，民進黨政府的「涉外人士」在台灣亂放話，將日方友人形容為「不親台的小咖」，不僅失禮，還可能傷害台日關係，甚至質疑「總統府、外交部內是不是有人在放火」。

根據《NOWnews》報導，黃國昌此次率領青年團訪日，原規劃拜會自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、東京都知事小池百合子，以及日本維新會高層等人，但最終都遭到拒絕。

請繼續往下閱讀...

報導引述知情人士說，黃國昌身為台灣第三大黨黨魁，日本在野黨主席若時間允許，通常都能安排會面，但此次黃國昌是率領青年團，訪團成員只有2人有公職，會讓日方覺得由黨主席層級接見不恰，。另有涉外人士直指，黃國昌用國會議員身分安排訪日，訪問名單也無突破只是過過水，行個人造勢之實。

對外界質疑行程「碰壁」，許甫回應表示，有「涉外人士」將日方議員定義為「不是親台的小咖」，認為這種外交失禮行為不應出現，並呼籲總統府、外交部與國安單位出面澄清，別讓日本朋友以為台灣搞事、講鬼故事。

消息曝光後，網路反應一面倒酸爆。臉書粉專「Mr.柯學先生」直言「需要澄清什麼啦」，其他網友也留言揶揄：「就沒人要見他是事實，是要澄清什麼，為啥氣噗噗？」、「本屆反對黨從上到下全面巨嬰化，什麼都要別人幫忙他們做好，臺灣人民選他們幹嘛啊？」、「什麼都要賴給民進黨，自己有出息點才能讓別人看得起好嗎！」、「丟臉丟到國外去」、「這時候才要外交部？自認無能！」、「都賴給清德就對了！」、「又要怪政府了，這麼沒擔當的人回家洗洗睡吧，還想選新北市長」。

