大寮高麗菜量大 洪村銘︰普發1萬買500顆11/29免費發

民進黨高市議員參選人洪村銘將普發一萬現金用於購買兩百顆高麗菜，力挺小農。（洪村銘提供）

民進黨高市大寮林園區市議員參選人洪村銘今宣布，將運用普發現金1萬元、採購大寮高麗菜500顆，11/29免費發送，號召大家力挺小農。

洪村銘指出，最近大寮高麗菜盛產，有些農民為節省成本，開放民眾自採；為協助農民解決高麗菜盛產問題，他決定把政府普發的 1萬元補助、全數購買約500顆高麗菜，免費分享給鄉親，讓愛心在的社區循環。

他說明，這500顆高麗菜都是向大寮在地農民直接購買，早上現採、下午直送，新鮮、健康、甜脆又安心，希望大家吃得到，也讓農民感受到最實在的支持。

他希望透過小小行動能拋磚引玉，讓更多朋友一起買、一起挺，不論是一顆、兩顆，都是對農民最暖心的力量。

原則上11/29下午14:00準時發放，13:50開始發號碼牌，地點其競選辦公室（大寮區中庒里德昌街182號），歡迎鄉親前來領取，也歡迎分享給更多朋友，讓這份善意，不只進到我們的餐桌，更溫暖每一顆心。

