    政治

    馬英九批賴清德形同宣布台灣「準戰爭狀態」胡采蘋看不下去

    2025/11/27 15:42 即時新聞／綜合報導
    近20年國防預算占GDP比例。（圖翻攝自臉書）

    針對賴清德總統昨宣布未來8年要編列1.25兆元國防特別預算，前總統馬英九今發文質疑賴清德「幾乎已經形同宣布台灣進入『準戰爭狀態』，同時將國人劃分為所謂『中國台灣』與『民主台灣』」。對此，財經網紅胡采蘋向馬英九喊話，「就是在馬英九總統您的任內，國防預算佔GDP的比例不斷下降，從3％降到接近2％，您拖延對美軍購，擱置國機國艦計畫，延後軍備汰換維修進度，導致武器老舊、軍備廢弛，您推動完全不可靠的募兵制，4個月義務役簡直變成笑話」。

    胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，「就是在您的任內，台灣兵力跌到低谷，退將去北京唱中共國歌，就是因為您這麼廢渣，賴清德今天才要花這麼多錢去補您捅出來的大洞。溫馨提醒您一下，您在國防預算上最丟人的表現，還不是長年壓低國防預算到GDP的2％，您最丟臉的事蹟，是您任內的GDP也是一路下滑的，您怎麼還有臉在這個議題上發言。」

    胡采蘋指出，您不是只有軍事佔比低，您是乘數、被乘數都在下滑，別人的2%至少還因為GDP成長而有增加，但是您任內台灣GDP也是下滑的，您的GDPx2％被乘數跟乘數都是變少的，國防預算一路下滑再下滑。

    胡采蘋嘆說：「台灣有過最惡夢的總統真的當仁不讓就是您，人類真的很難想像那幾年台灣到底是怎麼挺過來的。」

    馬英九。（資料照）

