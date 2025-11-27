時力拋中配參政 「2前提」 國安審查、若涉統戰加重刑責

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

立院國民黨團總召傅崐萁提案修改「國籍法」，要讓未完成放棄中華人民共和國國籍的中配，可以擔任中華民國公職。對此，時力提出兩項主張包含，一、中配應簽署切結書，宣示效忠台灣，並配合國安單位進行實質調查確認其與中共黨政軍系統無不當連結；二、一旦就職後被發現涉及危害國家主權應加重刑責，並經查證屬實即刻解除職務。

時力認為，內政部的認定留下了問題，而傅崐萁的《國籍法》修正草案只是借題發揮，真正要解決中配參政問題，該修的是《兩岸人民關係條例》，而非在《國籍法》上玩文字遊戲。

時力分析，中配之所以會有放棄國籍的困境，有兩個結構性因素包含，一、是憲法的時空錯亂，現行的憲法仍存在一中框架，將中國視為大陸地區而非外國，與台灣現狀嚴重脫節；二、是中共的侵略野心，在中國持續宣稱擁有台灣主權、不放棄武力統一的局面下，中共根本不可能同意中配放棄中國國籍，因為這等同承認台灣主權。

雖然台灣處境特殊，但這種「無法放棄原國籍」的狀況在國際上並非沒有前例。時力列舉，例如阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等國也都不允許國民放棄國籍。為了解決這種雙重國籍的歸化困境，其他民主國家並非雙手一攤就放行，而是採取一定程度的「背景審查」或「忠誠切結」。

時力強調，中國是全世界對台灣最具敵意的國家，至今仍未放棄武力侵略。因此，對於中配參選、擔任公職，應該要有加嚴的實質審查。因此，時力提出兩項具體主張，一、必須簽署切結書，宣示效忠台灣，並明確承諾不與境外敵對勢力勾結，破壞台灣主權甚至顛覆國家；除了書面資料審查外，也應經由國安單位進行實質調查，確認其與統戰組織、中共黨政軍系統無不當連結。

時力補充，二、一旦就職後被發現涉及危害國家主權、配合統戰或違反國安法規，應加重刑責，並經查證屬實即刻解除職務、追回任期內所有領取的國家薪資與津貼，藉此結合《反滲透法》等國安法制。

時力強調，台灣是民主國家與移民社會，我們尊重多元背景，更期盼所有人都能在取得公民權之後，循序漸進的參與我們的民主。但是，我們也不能背離國家安全的根本。為了在兩者間取得平衡，我們更必須採取嚴格的審查與實質的作為。

時力呼籲，不應將中配能否參政弄成有沒有放棄原國籍的形式主義，反而開啟身分政治的對立戰場。而是應該認真討論如何強化忠誠審查，才能在保障國安的前提下，讓先來後到的住民成為台灣的一份子。

時力要求，陸委會與內政部，應趕快參酌國際經驗，提出《兩岸人民關係條例》修法草案，務實的解決中配參政的問題，縫合社會的對立，守護國安的基礎。國安要嚴格，社會要團結，這才是台灣需要的答案。 民主、自由、主權，都是我們不能動搖的根本。

