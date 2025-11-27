假冒台人嘲諷香港大火「像101煙火」 黃捷公開截圖：試圖離間台港情誼

疑似境外網軍假冒台灣人，嘲諷香港宏福苑像101煙火，引發台港網友不滿。（擷取自黃捷Threads）

香港大埔「宏福苑」昨（26日）下午爆發五級大火，猛烈火勢迅速延燒多棟大樓，造成44人罹難、數十人受傷，引發台灣高度關注。災情尚未平息，網路上卻陸續出現「疑似假冒台灣人」的帳號，在港人發布的災難影片下留下嘲諷留言，激起兩地網友強烈不滿。對此，民進黨立委、台灣國會香港友好連線會長黃捷今日（27日）嚴正譴責這類刻意分化的極端帳號，強調其言論絕不代表台灣多數人。

黃捷今（27）日在Threads發文表示，香港住宅區發生嚴重火警，造成44人罹難、逾兩百人失聯，令人無比心痛。身為台港友好連線會長，她提醒大家，網路有少數極端帳號，趁災難嘲諷、刻意挑起情緒，試圖離間台港情誼。

黃捷強調，這段時間她看到更多的是，台灣朋友真摯的關心、祈福與支持，並相信香港人都感受得到這份溫暖。她也誠摯地為香港祈福，希望天佑香港。她也公開疑似假冒台灣網友帳號留言「你們也有101煙火？」嘲諷香港大火的截圖，再次強調不容許任何刻意分化的言論，「此種發言絕對不代表多數台灣人」。

