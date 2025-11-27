賴總統提2027中國武統威脅 鄭麗文：三思不要玩火

國民黨主席鄭麗文今天表示，在東北亞局勢稍緩和跡象時，大家想熄火滅火之際，呼籲總統賴清德不要點火玩火。（記者盧賢秀攝）

總統賴清德表示8年投入1.25兆預算建構先進國防系統，力拚2027年達成國軍高戰備能力，國民黨主席鄭麗文今天表示，在東北亞的局勢稍微有可能緩和的跡象，美國總統川普為此事還致電了日本的首相，在大家想要熄火滅火的時刻，為什麼我們的賴總統卻又想要點火，想要玩火呢？她再次呼籲賴清德三思，不要玩火，要往兩岸和平方向努力。

鄭麗文今天到基隆參訪中正區室內兒童樂園時表示，昨天賴清德的發言認證了民進黨認為在2028年之前很可能兩岸就會迎來武力的衝突，這不只2300萬人民不想看到的，也是區域乃至國際社會要全力避免的。

請繼續往下閱讀...

她最近見了非常多的駐台代表、外國使節，大家都不約而同的對於台海和平表示高度的憂慮跟關切。她很希望賴清德要往和平的方向去努力，而不是要讓兩岸局勢持續升高。昨天賴清德的談話讓不只是台灣民眾，甚至國際社會都高度的憂慮。

鄭麗文說，在東北亞的局勢稍微出現了可能緩和的跡象，也看到美國總統川普為此事還特別致電了日本的首相，就在大家想要熄火滅火的時刻，為什麼賴清德卻又想要點火，想要玩火呢？這是大家憂慮的，她希望中華民國作為一個國際社會負責任的一份子，應該要負起穩定台海和平的角色，而不是製造台海可能的衝突，升高台海的局勢，所以她再一次的呼籲賴總統，以我們百姓的身家性命安全福祉為最高的考慮，不要因為您個人的政治得失，把人民的身家財產性命安全作為你政治豪賭的籌碼。她再次呼籲賴清德三思，不要玩火，共同為兩岸的和平穩定努力。

