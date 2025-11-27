為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    陳智菡譴責老公許甫「不幫自己討公道」 網調侃︰普發1萬上繳安太座

    2025/11/27 16:59 即時新聞／綜合報導
    民眾黨副秘書長許甫、民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

    

    面對2026年地方選舉，國民黨與民眾黨持續協商如何實現「藍白合」。然而，民眾黨團主任陳智菡今（27）日控訴，國民黨智庫副執行長凌濤受訪提及藍白合議題，大聲譴責身為「戰狼派」的她，期間她的老公、民眾黨副秘書長許甫從凌濤身後路過，竟未當場為她討個公道，讓她感到非常不滿，文章一出，引發各界議論。

    陳智菡今日在臉書發文表示，她日前受邀上黃光芹的節目，事後有些人開始解讀她受訪內容，讓她決定重申自己在訪談的幾個重點，「就是台灣民眾黨絕對有和國民黨合作的誠意和善意」，強調藍白合都是為了不再讓民進黨漁翁得利、國家被繼續虛耗，也形容2個政黨整合相當不容易，「不是1、2、3彈個手指就到位，然後王子公主從此過著幸福的生活，選舉既不是童話故事、而是赤裸裸的競爭。」

    陳智菡表示，「以民調作為整合」的方式是由民眾黨提出，他們會做好充足準備，讓選民認同他們推出的候選人才是台灣最好的選擇，若最後仍輸了，也會願賭服輸。另外，陳智菡提到昨（26）日有一則新聞引用不具名的知情人士，宣稱黃國昌的底牌是「不會退、選到底」，她受訪回應指出這個消息完全子虛烏有，來源絕對非本黨核心人士，並重提黃國昌宣告若民調輸了，他一定會全力支持另一位候選人。

    陳智菡還指出，T台製作的相關新聞有去採訪凌濤，他在鏡頭前表示「如果要藍白合的話，不應該由戰狼派…」，陳智菡認為自己就是凌濤口中的「戰狼小姊姊本人」，但強調無論是她還是凌濤的發言，都是站在希望2黨能合作的善意出發、看著歷史在檢討，為此譴責不具名的亂放話者，以及影片畫面中從凌濤身後路過的老公許甫，「他怎麼可以這樣聽到有人在罵老婆，不幫老婆討個公道，就這樣若無其事地走過去？」

    事後許甫在文章下方回應，聲明他走到凌濤身後時，已是受訪尾聲，自己當時只聽到戰狼派云云，回家會再當面交代此事。其他網友則留言調侃，「請支援主機板」、「只好把1萬元充公了」、「還是把1萬元捐出來吧」、「普發1萬上繳是必須要的吧」、「榴槤、算盤和主機板要缺貨了」、「譴責許甫，支持戰狼小姐姐！」、「這種起碼要10萬才能交代的過去了」、「事到如今，不把1萬塊拿來安太座實在說不過去」。

