賴清德明示2027國安危機 李忠憲：不是恐嚇、是台灣最後的現實提醒

總統賴清德明示2027國安危機，學者李忠憲直言不是恐嚇，是台灣最後現實提醒。（記者洪瑞琴攝）

學者李忠憲今（27）日發臉文指出，賴清德總統近期罕見且明確地宣示大幅增加國防預算，並提到「2027」這個年份。他強調，這不是恐嚇，而是台灣面臨現實危機的最後警鐘。李忠憲認為，這個訊號來自美國、歐洲與日本多方情報交集，顯示台灣真正的威脅不是熱戰，而是中國透過代理人與資訊戰，合法奪取台灣的戰略地位與半導體產業。

李忠憲回顧自身參與反紫光運動的經驗，坦言曾因政治紛擾感到迷惘，但看到總統的宣示與美國AIT的明確態度，讓他相信過去努力對台灣未來仍有正面作用。

李忠憲指出，藍白在立法院胡搞瞎搞，再加上大罷免的失敗，台灣對美國利益來講最危險的不是熱戰，而是中國藉由台灣內部中國代理人利用訊息戰爭和民主制度合法拿到台灣的戰略地位和半導體的產業。

李忠憲提醒，台灣處境長期困難，有靈性與現實感的人早就感受到中國威脅的壓力，而總統的宣示是台灣在歷史轉折點上的清醒時刻。他強調，真正的和平不是自動降臨，而是每個人清醒、自覺、共同守護的結果。資訊戰讓民主內部瓦解比飛彈更快，民主制度可能被利用而不自覺喪失戰略資源。

他呼籲，台灣人應張開眼睛，看清國際戰略格局的變化、國家的脆弱，以及自己每日選擇對國家未來的影響。他引用卡謬：「真正嚴肅的哲學問題只有一個，那就是自殺。」也就是說，決定如何活，就是在決定如何面對死亡。同樣地，台灣決定如何活，正在決定我們要以什麼方式面對歷史。

總統賴清德明示2027國安危機，李忠憲發文強調，不是恐嚇，是台灣最後現實提醒。（擷自臉書）

