籲朝野挺1.25兆軍購特別條例 民進黨團：投資國安預防戰爭

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

行政院會今（27日）通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，2026至2033年預算上限暫匡1.25兆元，將送請立法院審議。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，有效提升戰備，可能改變侵略者的野心也預防戰爭的發生，呼籲在野黨支持投資台灣未來國家的安全。

賴總統昨宣布，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及特別預算規劃，未來8年內投入1兆2500億元經費。行政院長卓榮泰今天說，希望在野政黨看清事實、審慎了解目前局勢，真正的和平是讓大家不用上戰場、是靠實力得來的，「台灣有實力可以爭取和平，讓人民不用上戰場」。

鍾佳濱受訪表示，台灣的中央政府預算規模，一年超過3兆元，而目前台灣人民享受的優質健保，一年支出要1兆元；若把1.25兆元分成8年來看，一年大概是1500、1600億元，相信民眾會願意支持投資自己的國家安全，呼籲在野黨，如果認為健保值得投資的話，也請繼續支持投資台灣未來國家的安全。

此外，賴總統提及北京當局以2027年完成武統台灣的準備為目標，鍾佳濱表示，既然對手已放出這樣的說法，台灣當然必須在2027年完成提升戰備的準備，且「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）之前也提出幾個中共可能侵台的潛在時間點，沒有人會知道中共對台灣的軍事威脅何時發生。

鍾佳濱強調，凡是「預則立，不預則敗」，民進黨團要誠懇呼籲所有民眾、不分朝野，支持賴總統的宣示，8年內完成強化台灣的國防防禦韌性。

不過，藍營質疑台灣先前對美軍購尚未到貨，應等到或之後再說？鍾佳濱回應，在野黨的批評忽略一件事情，這筆預算是分8年投入，且很大的部分是要投資不對稱戰力，這也會對國內軍工產業及相關生產、生態系成形有莫大幫助；台灣也要建立自主的國防軍備生產體系，美國也期待台灣能發揮科技跟產業的實力，補足不對稱作戰所需的軍備相關供應。

