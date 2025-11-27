痛批藍營是侵略者走狗 王定宇：應內除國賊、外抗強權

立法院外交及國防委員會民進黨籍召委、立委王定宇。（資料照）

總統賴清德昨宣布未來8年要編列1.25兆元的國防特別預算，國民黨主席鄭麗文竟稱「賴總統，您在玩火啊！讓台海變成火藥庫。」對此，立法院外交及國防委員會民進黨籍召委王定宇痛批，不敢批評每天用戰機騷擾台灣的中共，卻攻擊保護自己的受害者，「這不是為虎作倀、這不是侵略者的走狗，這是什麼？」王強調，「內除國賊、外抗強權，是我們台灣這一代為後代子孫該做的事。」

王定宇表示，台灣因為中國的威脅，必須要保護自己的家園，就如同一般人的住家，為了擔心小偷和強盜會裝門鎖、會提高保全，一樣的道理，所以當台灣要提高國防支出、提升國防安全，世界各國都贊成，甚至於願意提供協助的當下，中國跳腳是必然的，「因為它就是那個盜匪，它就是那個威脅。」

他說，反觀國內，中國國民黨的黨主席鄭麗文竟然用中共國台辦的口吻，批評賴總統說，「這是在玩火！」好像在警告台灣一樣，說台海變軍火庫，國民黨立委竟然去攻擊自己的元首要保護國家安全，可是在這個區域每天用戰機騷擾台灣的中國共產黨，國民黨從來不敢批評他們。

王定宇指出，中國用各式各樣的軍事力量威脅著第一島鏈的每一個國家，台灣首當其衝，國民黨立委、黨主席連譴責都不敢，「一個用武力威脅台灣的，你不去譴責，你卻來攻擊、譴責保護自己的受害者，這不是為虎作倀，這不是侵略者的走狗，這是什麼？根本是把中共國台辦的工作搶來做了！」

他說，很簡單的道理，如果一個家庭要保護自己，提高自己的防衛力量，有人反對，「那反對的那個人一定是盜匪本人或是內賊！」一個國家有這麼巨大的威脅在那裡，各國都在提升自我防衛的能力，誰會反對？侵略者會反對，而侵略者在這個國家內部的內賊，也會跟著反對，這是一個基本淺顯易懂的道理。

「台灣人民跟世界各國民主盟友看清楚，誰是這個侵略者的內應、內賊。」王定宇表示，當年「五四運動」有一句口號，「內除國賊，外抗強權」，台灣現在面對的局勢，「中共強權不斷威脅我們和我們孩子的未來，我們要外抗這個強權，但是內賊不除，難以外抗強權。」

他說，當年「五四運動」的這個口號，「也許可以提醒我們現在的威脅者是誰？當我們對抗它的時候，誰是它的內應？面對這樣的內應，我們要怎麼因應？內除國賊、外抗強權，是我們台灣這一代為後代子孫該做的事。」

