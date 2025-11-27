賴清德宣布1.25兆國防特別預算 多名美國參眾議員發聲贊同

聯邦眾議院外委會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）肯定賴清德嚴肅看待台灣自我防衛。（圖擷取自 House Foreign Affairs Committee Dems X）

總統賴清德投書美國「華盛頓郵報」，宣示將提出史無前例的400億美元國防特別預算案（約1.25兆新台幣），向美方採購新型武器提升不對稱戰力，並加速打造「台灣之盾」。對此，美國多名聯邦參眾議員接連於社群媒體發文支持、肯定。共和黨前參議院領袖麥康奈（Mitch McConnell）更發聲明指出，樂見賴清德提出以尖端美製能力強化台灣防衛的特別預算提案，並強調與台灣等遭威權侵略鎖定的友人與夥伴站在一起，依然符合美國國家利益。

共和黨籍的美國聯邦參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）於社群媒體X發文表示，樂見總統賴清德宣布增加國防預算，台灣是美國強而有力、可信賴的夥伴，提出這項特別預算的決定是確保區域和平及穩定的重要一步。

聯邦眾議院外委會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）則肯定賴清德嚴肅看待台灣自我防衛，並指出這些投資將提升嚇阻力並強化台灣海峽的和平與穩定。

民主黨聯邦參議員金安迪（Andy Kim）也在X發文表示，樂見賴清德這項宣布，和美國合作將有助確保台灣具備自我防衛的能力，當台灣致力強化防衛與韌性時，美國也必須在符合台灣關係法下，持續維持強勁的嚇阻與防衛能力。

金安迪說，這需要美國和其他盟友、夥伴攜手合作，如此便能向北京傳達清楚的訊息，兩岸穩定是國際關切議題，也是維持台海和平的關鍵。

共和黨籍眾議院軍委會成員考米克（Rich McCormick）也在X表示，樂見台灣宣布大幅投資不對稱戰力、無人機，以及更深地融入美國的防衛供應鏈，願意自我投資者是美國最堅實的夥伴，而台灣正展現真正的領導力。

共和黨前參議院領袖麥康奈（Mitch McConnell）發布聲明表示，台灣身處中國擴張野心的震央，賴清德提出以尖端美製能力強化台灣防衛的特別預算提案，是令人樂見的消息，當西方陣營的國家更加重視中國、俄羅斯、伊朗與北韓構成的威脅，美國不能逃避自身應盡的責任。

麥康奈指出，與台灣、菲律賓、以色列、烏克蘭等遭威權侵略鎖定的友人與夥伴站在一起，依然符合美國國家利益，如今比以往任何時候都更需要言行一致，並每年持續投資自己的軍隊，以因應日益加劇的全球威脅。

