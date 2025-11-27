為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營嗆否決「財劃法」覆議 民進黨團：別老是沒收討論

    2025/11/27 12:52 記者陳政宇／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院會14日三讀通過「財政收支劃分法修正案」，行政院認為窒礙難行並提出覆議案，國民黨團揚言將「否決」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）表示，財劃法是國家財政根本大法，希望立法院給予行政院充分說明，不要老是搞一些逕付二讀、沒收討論等情況。

    行政院會今通過立法院14日修正通過的「財劃法」部分條文修正覆議案，財政部說明，考量修法確有窒礙難行之處，將由行政院依「憲法增修條文」第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。這也是行政院長卓榮泰任內，第8度提出覆議。

    對此，鍾佳濱受訪指出，「財劃法」是財政的根本大法，也與「預算法」、「財政紀律法」及「公共債務法」，一起組成支撐國家財政的4根柱子，現在遭到惡修、亂修，行政院必須依法提出救濟。

    鍾佳濱並呼籲，朝野應好好討論這部國家財政根本大法，包括民間團體也提出財劃法中地方政府水平分配等事項，希望立法院應該給予行政院充分的說明，不要老是搞一些逕付二讀、沒收討論等情況。

