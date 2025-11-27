林俊憲發表競選歌MV《獻予你》謝銘祐：代表對政治人的提醒

金曲獎歌王謝銘祐（左）與金鐘獎導演紀倪君（右）分別述說協助立委林俊憲寫競選歌曲《獻予你》及拍攝MV的小秘辛。（記者王俊忠攝）

積極爭取台南市長民進黨內初選出線的立委林俊憲，今天與金曲獎歌王謝銘祐、金鐘獎導演紀倪君「雙金」連袂出席競選主題曲《獻予你》的MV發布，此歌曲是謝銘祐為林俊憲量身訂做；紀倪君團隊協助拍攝MV。林俊憲強調，此歌代表把自己獻給台南市民與承諾，拚未來不是口號，他最近提出照顧市民的具體政見，是未來做得到，要給台南更好的未來！

謝銘祐與紀倪君分別透露協助創作的小秘辛，謝說，林俊憲委員是他南一中的學長，過去他在安平壘球場打壘球，那球場是俊憲爭取的，林也為台南爭取、做很多事，當俊憲邀請他幫忙寫競選歌曲時，很快就答應，因為委員的名字有「憲」與「獻」同音，由此線索水到渠成，很快在3、4天就寫好《獻予你》的歌詞，這歌也是對俊憲的提醒，選政治路沒有自己、是要獻給人民的，也祝俊憲成功通過初選！

紀倪君則說，她3年前來台南做節目，本來沒有人理她，後來找上俊憲委員出面，各單位都點頭了，很感謝俊憲的協助。這次接到俊憲傳來希望幫忙拍MV的訊息，原本有些害怕不敢承擔未來市長交付的重責大任，「心想委員這麼大咖，要拍片，她怎麼叫得動」，過了10分鐘後才讀訊息，後來仍決定接下這工作，拍攝過程也發現「俊憲很好配合」。

林俊憲表示，這是謝銘祐首次為政治人物寫競選歌曲《獻予你》，把台南的文化靈魂都寫進去了；紀倪君為他拍歌曲的MV，可謂是「雙金合璧」出擊，這也是代表他對台南城市與市民的承諾。

林俊憲說，謝銘祐的歌詞把台南的氣味、廟宇、虱目魚都寫進去了；紀倪君導演的影片也把台南的巷弄、特產、人文風情、運河、鹽田、安平開台天后宮及他的母校南一中、成功大學都拍進去了，這競選歌MV代表他自己全部獻給台南，要讓台南變得更好。

他也說，台南是台灣最富文化底蘊的城市，從音樂、文創到影視，近年都有亮眼表現。鹽水岸內影視基地是中央與地方合作推動的指標性影視建設，近年協助包括《斯卡羅》、《星空下的黑潮島嶼》、《牛車來去》及剛勇奪金馬4項大獎的電影《大濛》等優秀戲劇及電影的拍攝工作，證明台南具備發展影視產業的條件，絕對值得持續投資建設，成為台灣重要的影視發展基地。

民進黨立委林俊憲發表由金曲獎歌王謝銘祐與金鐘獎導演紀倪君「雙金合璧」聯手打造的競選歌曲《獻予你》MV。（記者王俊忠攝）

