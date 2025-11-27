為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌訪日遭爆「親台大咖不想見」 民眾黨籲外交部澄清

    2025/11/27 12:49 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨副秘書長許甫。（資料照，記者陳逸寬攝）

    

    民眾黨主席黃國昌率團訪日，卻爆遭到多位親台派政治人物拒絕。民眾黨副秘書長許甫今（27）日反批，當人家說「台灣有事日本有事」，民進黨政府的「涉外人士」冒犯失禮的在台灣「搞事」、「講鬼故事」，把古屋圭司在內的國會議員們全都罵成不親台的「小咖」，還指控「總統府、外交部之中又有叛徒在台日關係放火了」。

    據《NOWnews》報導指出，黃國昌率領青年團訪日，安排過程中原本欲見包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層但都遭拒。

    對此，許甫表示，黃國昌率領青年朋友到日本參訪，除了與該國國會議員進行交流，還有在街頭觀察抗爭與宣講等，甚至參觀當地的社福長照機構，以及跟智庫交流等等，感謝日華懇會長古屋圭司等人無私分享，訪團成員也都在此行學習到很多經驗。

    許甫痛批，看到所謂的「涉外人士」，將這些國會議員定義為「不是親台的小咖」，相當冒犯、失禮的外交舉措，希望總統府、外交部及相關國安單位出面澄清，別讓日本朋友以為台灣搞事、講鬼故事。

