    首頁 > 政治

    鄭朝鐘站台挺陳見賢選竹縣長 鄭朝方：我管不住他

    2025/11/27 12:39 記者廖雪茹／新竹報導
    鄭朝方的胞兄鄭朝鐘（後排左2）和其他多位議員與鄉鎮長，都站在陳見賢後方，但並未公開發言。（記者廖雪茹攝）

    鄭朝方的胞兄鄭朝鐘（後排左2）和其他多位議員與鄉鎮長，都站在陳見賢後方，但並未公開發言。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今天宣布投入2026縣長選舉，無黨籍縣議員、同時也是竹北市長鄭朝方胞兄的鄭朝鐘，也跨黨派現身站台，引發政壇熱議。對此，鄭朝方回應，「我們都是成年人，都有自己的政治理念；哥哥有他自己的想法，我管不住他，也管不住鄭家，同樣鄭家也管不住我」。

    陳見賢今早在新竹縣議會宣布參選，地方政治人物和社團領袖雲集；其中，鄭朝鐘和其他多位議員與鄉鎮長，都站在陳見賢後方，但並未公開發言。鄭朝鐘受訪表示，今天有許多議員和鄉鎮長連署支持陳見賢，他自己也認為陳見賢熟悉縣政、能力備受肯定，加上兩代交情，因此今日應邀出席。

    鄭朝方同時兼任民進黨新竹縣黨部主委，目前被視為最強母雞，也是外界點名最有可能角逐縣長的人選。對於近日國民黨選將頻頻，鄭朝方受訪時一再重申，先把市長工作做好，再往下一個目標前進，並強調中央黨部有其提名機制，相信會有優秀人選出線，始終未鬆口動向。

    陳見賢今日宣布參選新竹縣長，鄭朝方表示，陳見賢副縣長是一位人緣很好，對地方事務十分熟悉，加上基層實力相當雄厚，所以「我們給予祝福」！

    對於胞兄鄭朝鐘現身陳見賢參選新竹縣長記者會，鄭朝方回應，「哥哥有他自己的想法，我管不住他。（記者廖雪茹攝）

    對於胞兄鄭朝鐘現身陳見賢參選新竹縣長記者會，鄭朝方回應，「哥哥有他自己的想法，我管不住他。（記者廖雪茹攝）

