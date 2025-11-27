為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    2027武統台灣？侯友宜：希望賴清德能讓兩岸情勢緩和

    2025/11/27 12:42 記者翁聿煌／新北報導
    對於總統賴清德指2027中國要武統台灣，侯友宜盼賴清德能讓兩岸情勢緩和。 （記者翁聿煌攝）

    對於總統賴清德指2027中國要武統台灣，侯友宜盼賴清德能讓兩岸情勢緩和。 （記者翁聿煌攝）

    總統賴清德26日指出，中國將於2027年武統台灣，他宣布8年要投入1．25兆元打造「台灣之盾」捍衛台灣安全，新北市長侯友宜27日被問到此事表示，台海越來越詭譎，大家非常擔憂兩岸情勢，總統有責任要穩定民心，讓民眾知道他要用哪些方式舒緩兩岸關係。

    侯友宜今天參加「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案簽約典禮」，侯友宜表示，他希望兩岸的關係能夠和緩，以及台灣如何面對現在局勢，讓民眾安心。

    對於財政部說財政收支劃分法試算表算不出來沒有辦法提供，然後行政院今天還預計要提覆議案，侯友宜表示，試算的公式已經都有了，財政部就把它試算出來，各縣市到底分配的金額多少，讓地方政府清楚，然後讓中央也知道人民的納稅錢會用到哪一個方向去，那中央跟地方一定是共同面對，人民的納稅錢一分一毛都不能浪費的情況底下並肩合作。

    所以財政部有責任，把這個試算的金額告訴大家，讓全民來做檢驗，那如果大家都沒有問題，那當然財劃法的行政院版本就可以順利地經過討論後，快速給它通過。#

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播