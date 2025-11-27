稱綠支持雙重國籍參政卻打壓中配 藍批雙標

立法院國民黨團今召開「又雙標！民進黨力推雙重國籍參政 卻打壓陸配參政」記者會。（記者王藝菘攝）

針對修正「國籍法」讓中配不受國籍法第20條放棄外國國籍之規定，立法院國民黨團今召開「又雙標！民進黨力推雙重國籍參政 卻打壓陸配參政」記者會，指控副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君擔任立委時以有違國際人權保障宗旨為由，提案連署刪除國籍法第9、10條要求外國人或無國籍人士申請歸化須放棄原國籍，並限制其參政權之規定。國民黨團要求兩人公開說明，為何今天立場與當年完全相反。

國民黨團提出三項訴求，第一，請副總統和行政院副院長公開說明，為何今日和當年的立場完全相反；第二，要求內政部立即停止所有針對外配，尤其陸配的歧視性限制措施，停止以國籍法第20條進行違法的擴張解釋；第三，要求政府回到一致的價值，回到人權、法治，回到最基本的誠實。

林沛祥指出，當年蕭美琴等人提案說參政權是人民掌握生活權益的基本權，不得被剝奪、干涉、限制，國籍法不應限制歸化國民的參政權，在第八屆他們主張應刪除國籍法第九條、第十條對歸化國民的參政限制以保障人權，避免歸化者成為次等公民。

林沛祥表示，那時他們說得很堅定，今天態度卻完全的翻轉，我們聽到當初的在野黨、現在的執政黨說外配參政可能是國安疑慮，應該重新檢討、限制陸配參政。更令人震驚的是，陸配根本不適用國籍法第20條，現行法令明文規定，陸配取得中華民國國籍之後本來就沒有被列入國籍法第20條所被規範的對象，這麼多年以來法律解釋一向清楚 、運作一向正常，但今天內政部卻突然擅自擴張解釋，硬要把陸配套進國籍法第20條，企圖用行政解釋來剝奪他們本來就合法正當的參政權。

林沛祥表示，這樣的行政作為不只是錯誤解釋，也已經違反憲法對人民權利的保障，也違反了兩岸人民關係條例的明確規範，把不適用的條文套用上去，用行政權壓過立法權，這不是依法行政 ，這是對法治的傷害。如果陸配參政是國安風險，那麼當初你們支持外國人歸化後不應限制參政權的提案，是不是也在危害國安？或者今天的說法只是政治需要。

國民黨團副書記長陳玉珍指出，國籍法第9條第4項第3款有規定：「外國人符合下列情形之一者，免提出喪失原有國籍證明，其中包含因非可歸責於當事人之事由，致無法取得喪失原有國籍證明。」如果照內政部長劉世芳的說法，她把中國大陸的人民視為外國人，即便歸化沒有放棄國籍，那這一項就適用。陳強調，大家都知道兩岸關係是特殊的，所以陸配才會拿不到那些喪失國籍的證明，她們不是不願意，是她們拿不到。

陳玉珍表示，當初時任立委蕭美琴提案指根據世界人權的宣言，參政權無比的重要，所以不能剝奪歸化者參政的權利，要提升台灣在世界競爭力，應該放寬雙重國籍的制度，還指如果剝奪參政權就是違反世界人權公約。當初他們在擔任立法委員的時候說出這樣的話，現在民進黨執政說的卻又是另一番話。

陳玉珍表示，請副總統蕭美琴要跟劉世芳講，當初自己說要求外國人或國籍人士申請歸化要放棄國籍限制參選，有違國際人權保障宗旨。如果蕭美琴今天還堅持，是不是要勸一下劉世芳不要曲解法令？大法官釋字618 大法官就已經做過解釋了，兩岸人民關係條例是一個特別法規範兩岸的事情，對於大陸人民擔任公務人員之資格對於其他台灣地區人民予以區別對待，手段要在必要合理範圍內，這已經肯認了陸配參政權的合法權益，請內政部不要隨便曲解法令。

陳玉珍強調，如果今天內政部會依法行政，國民黨團就不用提出修法，就不用提出這種防小人條款、補破網條款 。如果劉世芳一直要和蕭美琴的立場站得不一樣，國民黨團只好修法讓這個法律條文清楚。

