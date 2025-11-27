國民黨竹縣副縣長陳見賢 在鄉鎮長、議員簇擁下宣布投入縣長選舉

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，今天在新竹縣議會正式宣布投入2026年新竹縣長選舉。（記者廖雪茹攝）

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，今天在新竹縣議會正式宣布投入2026年新竹縣長選舉，除了黨籍議員、鄉鎮長、代表會正、副主席等，多位跨黨派支持格外受到關注；陳見賢表示，從政以來，他始終秉持著初衷，什麼位子就做什麼樣的事情，未來他將在現有成果上持續深化，並以「長期、可持續、能跨世代延展的制度」為核心，帶領縣政進入下一個階段。

新竹縣議會包括議長張鎮榮、副議長王炳漢、國民黨團書記長張良印等共25位議員、11位鄉鎮長，及各代表會正副主席齊聚力挺。跨黨派支持格外受到關注，包括勞動黨羅美文議員、無黨籍鄭美琴、鄭朝鐘、何智達等人到場支持；工業會、總工會、商業會、農會、文教界、青年團體等各界代表亦紛紛到場力挺。

請繼續往下閱讀...

對於今日有民調顯示新竹縣長選舉，陳見賢落後。張鎮榮表示，陳見賢資歷完整，擔任竹北市民代表會主席、新竹縣議會議長與副議長，熟稔地方民意需求，是新竹縣議會所有國民黨籍議員、甚至跨黨派的無黨籍議員唯一支持的不二人選。

陳見賢指出，從基層民代到議事殿堂、從議長到副縣長，20多年的行政歷練與貼近民意，讓他確信，唯有以制度、改革與行動並進，才能讓竹縣持續穩健成長。

陳見賢表示，新竹縣人口已達59.7萬人，族群多元、結構年輕，加上科學園區與產業鏈高度聚集，使新竹縣成為全台不可替代的科技核心。他強調，新竹縣之所以能在這10年快速成長，是建立在楊文科縣長與縣府團隊推動的基礎之上。

陳見賢說，縣民對教育、交通、托育、長照、生活品質與公共安全的期待，是促使他決定參選的重要理由。下一階段的新竹縣需要的是「更精準、更有效率」的治理思維，透過數據治理與資源整合，讓每一分投入都能用在最需要、也最有效的地方。

談起參選心境，陳見賢說，自己出生平凡，更理解基層的辛勞。「從政像登山，不怕風雨，只怕迷失方向。」多年來走遍城市鄉里，他始終以務實與行動力面對每一項公共事務，「多年後回望，我希望能坦然地說：我沒有辜負新竹縣，也沒有辜負信任我的人。」

陳見賢受訪表示，昨天之前，他都沒有說他要參選。「民調是一時的；雖然我們目前落後，但是沒有關係。所以要拜託所有好朋友一起為我們加油！我會持續的更加努力！」

對於今日有一份民調顯示，鄭朝方、陳見賢、林思銘和徐欣瑩參選新竹縣長民調的結果，陳見賢落後其他3人。陳見賢對此表示，國民黨人才濟濟，黨內同志若有表態要參選，國民黨有初選機制，身為新竹縣黨部主委的他，一定會保持行政中立，「該辭的我就會辭」。

