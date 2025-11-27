為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    地制法修法新增一名副市長 基隆市府評估中

    2025/11/27 11:56 記者盧賢秀／新北報導
    立法院修正地方制度法，縣市政府可增設一名副市長和一名副秘書，基隆市政府評估中。（記者盧賢秀攝）

    立法院日前通過修正《地方制度法》，縣市政府可以新增1名副市長及1名副祕書長，是否增設基隆市政府還在評估。不過明年總預算已經編列議會審查中，還有相關法令須修正，新增副市長一事，最快明年中才能成行。

    新通過《地方制度法》，縣市政府明年起，原僅有1名的副市長增為2席，也可增設1名副秘書長。基隆市政府是否會研擬增聘？市府副發言人林廷翰表示，目前市府仍在評估中。

    此外，基隆市政府如果要新增副市長及副祕書長，除了《地制法》完成修法，市府仍需修正《基隆市政府組織自治條例》，並經過基隆市議會審查通過，再送交考試院備查才行。

    同時，基隆市明年總預算正在市議會審查中，並沒有編列新增副市長及副祕書長的相關預算，即使市府組織自治條例修正完成並送備查，完成行政程序，最快也得等到明年中追加預算議會通過後，才能夠新增人選。

    此外，九合一選舉將在明年底選舉，選出新一屆的市長及議員，若新增副市長及副秘書長，任期也只僅半年左右，也是必須考量的因素。

