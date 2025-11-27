何鷹鹭轟國民黨「玩火」 鍾佳濱：證明台灣言論自由和參政權利

具中配身分的國民黨中常委何鷹鹭宣布退黨，公開嗆明：「這個國民黨我不想玩了！」（資料照）

具中配身分的國民黨中常委何鷹鹭昨（26）日宣布退黨，並抨擊國民黨內「又要與美國、日本好，又要去找中國談，這是在玩火」。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱指出，何鷹鹭的發言證明中華民國台灣是一個民主法治、享有人權的國家，她享有言論自由和參政權利，「中國人民沒有辦法對習近平講這句話，相信何女士也不能回中國講這句話。」

鍾佳濱今受訪表示，國民黨主席鄭麗文剛巧說民進黨或總統賴清德在「玩火」，結果國民黨中常委就直接質疑自己的黨主席在「玩火」。

鍾佳濱說，這肯定了一個事情，台灣不但有言論自由，台灣也保障每個公民的參政權，若何鷹鹭身處中華人民共和國，就不可能對黨主席說出這種話；在中共的獨裁統治下，中國人民或中國政協有可能說「中國國家主席習近平在玩火」嗎？不可能。

鍾佳濱進一步指出，何鷹鹭正是在中華民國台灣享受憲法保障的人權，她有言論自由、參政權利，可以公然指責她之前所屬的國民黨黨主席在玩火，並坦白表達其信仰與價值觀。

鍾佳濱強調，對於民主多元的社會，每個人對國家的定位可以有自己的主張，民進黨團予以尊重；但不能接受有人假藉言論自由，將自己的政治立場透過武力威脅、強加在其他人民頭上。

