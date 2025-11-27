為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    回擊備戰升高情勢質疑 陳冠廷：有備則無、不備則有

    2025/11/27 11:47 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委陳冠廷。（資料照）

    總統賴清德昨宣布「守護民主台灣國安行動方案」，揭示將在8年內投入1.25兆元規模的特別預算。對於外界質疑備戰是否會升高情勢，民進黨籍外交國防委員會成員陳冠廷表示，「有備則無，不備則有」，降低風險的方式就是準備，強調若中國走上武力擴張，將會是東亞的浩劫。

    陳冠廷指出，美軍印太司令阿基里諾在美國國會書面證詞曾明確表示，中國正以2027年為期程，推進犯台能力的準備，這樣的警訊不只來自軍事單位，日本東京大學教授松田康博在受訪時也曾以「信則無，不信則有」形容台海風險。

    他認為，除了不能忽視中方威脅，更要有「準備防備意識」，只要有準備防備的意識、讓中方看見代價，熱戰風險才會下降。台灣不能把威脅當成例行公事，也不能把和平當成理所當然，所謂「危險窗口期」不是口號，而是中國的軍事能力、習近平個人政治節奏、印太戰略競爭三者交疊後的現實環境，「台灣若在此時鬆懈，才會真正讓對方誤判。」

    陳冠廷表示，從飛彈量能、無人機與反制系統，到通訊韌性、後備戰力、國防產業鏈的自主化，這些都不是危機爆發後才做得來的事情，賴總統推動的兩大方案，正是把「平時的投入」當成「戰時的避免」。

    他也提到，日本現在普遍理解「台灣有事，就是日本有事」，一旦衝突爆發，戰場絕對不會侷限於台灣周邊，而會延伸至東海、南海乃至整個西太平洋。台灣若能展現持續且確實的自我防衛準備，不只降低誤判，也能強化與周邊民主國家的合作基礎。

    陳冠廷說，當有人質疑「備戰是否會升高情勢」時，實際情況恰好相反，沒有能力、沒有準備，才會讓情勢升高；他強調，「有備則無，不備則有」，降低風險的方式就是準備，真正讓中國走向偉大的，不會是武力擴張，而是文化、經濟與創新的正向力量，這樣的影響力才會持久，若是走上武力擴張，將會是東亞的浩劫。

