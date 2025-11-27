賴清德宣示1.25兆國防軍備 王興煥：和平必先備戰

台灣基進黨主席王興煥。（資料照，記者塗建榮攝）

賴清德總統昨（26）日宣示將增加國防支出，預計8年投入1.25兆國防預算。台灣基進黨主席王興煥今日表示，台灣不會因為積極備戰與絕不投降而升高戰爭風險，反而會因為與中國妥協增加戰爭風險，因此，誰主張和平談判，誰就是台灣的敵人，就是和平的敵人。

王興煥指出，台灣社會必須正視中國侵略戰爭發生的可能，提高國防預算是避免台灣與中國之間軍事失衡的必要之舉，波蘭去年已將國防預算提高到4.15%，以因應俄羅斯的可能侵略，台灣的地緣政治處境並沒有波蘭安全，「和平必先備戰」（Si vis pacem, para bellum）是不變的真理。

他續指，俄烏戰爭的啟示是，侵略事實發生後的經濟制裁的效果非常有限，唯有強化武裝，才能嚇阻侵略者，上週美國參議院通過簡化對台軍售程序的「豪豬」法案，正是著眼於迅速強化台灣的嚇阻實力。

王興煥強調，美日近年來頻繁針對海上拒斥與反艦作戰進行聯合軍演，今年四月，日本與菲律賓開始研議聯合防禦，美日也計畫在日本部署戰斧導彈，近來日本宣布在距離台灣僅110公里的與那國島部署射程涵蓋台海與福建沿海的反艦導彈，盟邦正以實質軍備嚇阻中國，台灣位於第一島鏈核心，必須以強化國防，宣示與美日菲「島鏈準軍事聯盟」齊心的意志。

王興煥說，樂見賴清德總統以國家元首的身分宣示台灣絕不向侵略妥協，向國際社會與盟邦表明台灣絕不在武力威脅下「被促統」。中國攻台的最理想劇本是透過「圍島鎖台促統」，以局部的軍事行動製造台灣社會壓力，再由台灣境內的親中政黨鼓吹「和平談判」，塑造台灣人民自願接受統一的國際輿論。

「台灣必須要有絕不投降的抵抗意志！」王興煥強調，若中國預期「鎖台逼統」會演變成長期消耗戰，並引來國際制裁干預，就不敢輕易發動對台侵略；但若預期台灣會迅速投降，攻台成本將大大降低，反而促使中國發動侵略。

