為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    普發紙本民防手冊挨批浪費 網瘋傳國民黨1979版「小橘書」

    2025/11/27 15:05 即時新聞／綜合報導
    國民黨發行的《揭穿中共統戰陰謀答案》。（翻攝自網路）

    國民黨發行的《揭穿中共統戰陰謀答案》。（翻攝自網路）

    國防部普發新版《台灣全民安全指引》，遭部分在野人士批評浪費公帑，更有民眾嗆要將「小橘書」丟垃圾桶。對此，律師林智群轉發一本「國民黨執政時代出版的『小橘書』，書名為《揭穿中共統戰陰謀答案》」，消息曝光引發不少網友熱烈討論。

    臉書粉專「貓與邪佞的手指」今轉發網友貼文截圖，內容提及「民國六十八年，國民黨出版的書《揭穿中共統戰陰謀答案》，現在已經進了博物館了。看完後保證會罵現在的國民黨就是垃圾。幫忙擴散。」

    「貓與邪佞的手指」發文嘆說，1979年，主政的國民黨出了小橘書，被供起來當寶。在預計2027中共軍備整備只剩一年多的2025，台灣出了可供全民災防、緊急應變的小橘書，被罵浪費資源。

    林智群也發文提及，「網路上撈到一本國民黨執政時代出版品。討厭民進黨出的安全指引，也看一下這本小冊子寫了什麼」、「前車之鑑」。

    一名鄉民25日於批踢踢實業坊於（PTT）發文直言，「民國68年發行的揭穿中共統戰陰謀問答，國民黨發行的不知道現在的國民黨還有沒有要遵從，我以為是騙人的沒想到，以前的報紙《華夏導報》上面有刊登這本書耶，有沒有揭穿中共統戰陰謀問答的八卦啊？」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「這本我在圖書館看過，值得一看」、「拿這本重新刷一次，三千萬本」、「這本內容很正確啊，共產黨的統戰陰謀的確就是裡面寫的這類套路」、「不抗共的國民黨已經沒存在意義了，相信蔣公在世，看到現在的國民黨，只有一句：為什麼不槍決」、「花蓮王和國蔥一定看不懂，字太多了」、「人家藍白就想享受當中國人的待遇，你管」。

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    《揭穿中共統戰陰謀答案》內文。（翻攝自網路）

    《揭穿中共統戰陰謀答案》內文。（翻攝自網路）

    網友指出，華夏導報內容有提到《揭穿中共統戰陰謀答案》。（圖翻攝自網路）

    網友指出，華夏導報內容有提到《揭穿中共統戰陰謀答案》。（圖翻攝自網路）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播