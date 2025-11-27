普發紙本民防手冊挨批浪費 網瘋傳國民黨1979版「小橘書」

國民黨發行的《揭穿中共統戰陰謀答案》。（翻攝自網路）

國防部普發新版《台灣全民安全指引》，遭部分在野人士批評浪費公帑，更有民眾嗆要將「小橘書」丟垃圾桶。對此，律師林智群轉發一本「國民黨執政時代出版的『小橘書』，書名為《揭穿中共統戰陰謀答案》」，消息曝光引發不少網友熱烈討論。

臉書粉專「貓與邪佞的手指」今轉發網友貼文截圖，內容提及「民國六十八年，國民黨出版的書《揭穿中共統戰陰謀答案》，現在已經進了博物館了。看完後保證會罵現在的國民黨就是垃圾。幫忙擴散。」

「貓與邪佞的手指」發文嘆說，1979年，主政的國民黨出了小橘書，被供起來當寶。在預計2027中共軍備整備只剩一年多的2025，台灣出了可供全民災防、緊急應變的小橘書，被罵浪費資源。

林智群也發文提及，「網路上撈到一本國民黨執政時代出版品。討厭民進黨出的安全指引，也看一下這本小冊子寫了什麼」、「前車之鑑」。

一名鄉民25日於批踢踢實業坊於（PTT）發文直言，「民國68年發行的揭穿中共統戰陰謀問答，國民黨發行的不知道現在的國民黨還有沒有要遵從，我以為是騙人的沒想到，以前的報紙《華夏導報》上面有刊登這本書耶，有沒有揭穿中共統戰陰謀問答的八卦啊？」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「這本我在圖書館看過，值得一看」、「拿這本重新刷一次，三千萬本」、「這本內容很正確啊，共產黨的統戰陰謀的確就是裡面寫的這類套路」、「不抗共的國民黨已經沒存在意義了，相信蔣公在世，看到現在的國民黨，只有一句：為什麼不槍決」、「花蓮王和國蔥一定看不懂，字太多了」、「人家藍白就想享受當中國人的待遇，你管」。

《揭穿中共統戰陰謀答案》內文。（翻攝自網路）

網友指出，華夏導報內容有提到《揭穿中共統戰陰謀答案》。（圖翻攝自網路）

