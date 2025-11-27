何鷹鷺怒批藍營立場模糊怒退黨 粉專：打開國民黨的潘朵拉盒子

何鷹鷺。（資料照）

國民黨中常委何鷹鷺昨出席完國民黨中常會後，突然向媒體宣布，她退出國民黨，「這個國民黨，我不想玩了！」消息曝光引外界討論。對此，粉專「Mr.柯學先生」直呼，何大罵鄭麗文，台灣人也騙，中國人也騙，這些話由他的口中說出來，是最有說服力的。

臉書粉專「Mr.柯學先生」昨發文提及，「我不認同何鷹鷺的兩岸觀點，但是他打開了國民黨的潘朵拉盒子。」

長久以來國民黨在面對兩岸論述，對中國說一套，對台灣說一套，總是用模糊的說法來轉移焦點。

「Mr.柯學先生」直指，何鷹鷺清楚的點出了這一點，大罵鄭麗文，台灣人也騙，中國人也騙，這些話由他的口中說出來，是最有說服力的！

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「沒錯，她只是說出實話而已」、「都只是為了自己的政治利益，原本以為自己很利害兩邊都討好，結果演技太拙劣被看破手腳，藍白真的沒救了」。

據報導提到 ，何鷹鷺昨批評，國民黨今天所做所為，又要跟美國、日本好，又要去找中國談，到底是為什麼？「這也是在玩火！」她呼籲國民黨一定要表明立場，不要含糊其辭，模糊大家，「台灣人也在騙，大陸人也在騙，你到底要幹嘛！」「這個黨是不是綠了？」「民進黨敢做敢為，國民黨為什麼不敢？」

