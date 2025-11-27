吳怡農被綠營同溫層圍剿 翁達瑞喊話台派消停：最高興的是蔣萬安

吳怡農宣布參選台北市長，不過諸多言論讓部分綠營支持者不諒解，甚至群起圍攻。（記者甘孟霖攝）

壯闊台灣理事長吳怡農宣布爭取民進黨提名參選台北市後，其針對大罷免的批評以及過去佛系選法，均招致部分綠營支持者不滿批評。旅美學者翁達瑞（陳時奮）今（27日）發文聲援，強調民進黨在台北團結一致都未必能勝選，何況是分裂的台派，吳怡農被同溫層圍剿，最高興的就是台北市長蔣萬安。

翁達瑞表示，近期他的臉書充斥攻擊吳怡農的貼文與留言，且都來自台派朋友，這讓他非常難過。吳怡農已經宣布參選台北市長，能否被民進黨提名尚未知曉，真的要與蔣萬安相比，無論是學歷、經驗、能力、品德、操守，愛台的心，甚至長相與體格，吳怡農都遙遙領先。假如吳能夠阻止蔣萬安連任，是台北市民的福氣。

他說，吳怡農未必是最有戰力的候選人，如果吳怡農在初選勝出，但在大選敗給蔣萬安，這也無法證明吳不是民進黨內最強的戰將；若另一位候選人在初選勝出，並在大選擊退蔣萬安，這也無法證明吳怡農不是民進黨內最強的戰將。歷史不是實驗室，無法澄清許多政治爭議，正因真相不可知，常會陷入不必要的內鬨，吳怡農被同溫層圍剿，就是絕佳實例。

翁達瑞表示，吳怡農宣布參選後的言論他未必同意，但不完全否定，吳怡農接受美國教育，某些觀念作法不符合台灣人情世故，而他在北美居住30多年，可以稍微了解一些想法，並不認為吳犯了大錯，也不應該因此被同溫層圍剿。如果最終提名吳怡農，勝選需要台派團結；如民進黨提名他人，吳怡農助選也可增加勝算。

他直言，台北市是民進黨艱困選區，吳怡農被同溫層圍剿，最高興的就是蔣萬安，以及背後的「藍、白、紅」陣營。綠營分裂等同將台北市送給蔣萬安，藍白紅陣營可將輔選資源部署在其他的縣市，如綠營能於台北市牽制蔣萬安，也可消耗對方的輔選資源，間接幫助其他縣市選情。

