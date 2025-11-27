為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    吳怡農被綠營同溫層圍剿 翁達瑞喊話台派消停：最高興的是蔣萬安

    2025/11/27 10:58 記者甘孟霖／台北報導
    吳怡農宣布參選台北市長，不過諸多言論讓部分綠營支持者不諒解，甚至群起圍攻。（記者甘孟霖攝）

    吳怡農宣布參選台北市長，不過諸多言論讓部分綠營支持者不諒解，甚至群起圍攻。（記者甘孟霖攝）

    壯闊台灣理事長吳怡農宣布爭取民進黨提名參選台北市後，其針對大罷免的批評以及過去佛系選法，均招致部分綠營支持者不滿批評。旅美學者翁達瑞（陳時奮）今（27日）發文聲援，強調民進黨在台北團結一致都未必能勝選，何況是分裂的台派，吳怡農被同溫層圍剿，最高興的就是台北市長蔣萬安。

    翁達瑞表示，近期他的臉書充斥攻擊吳怡農的貼文與留言，且都來自台派朋友，這讓他非常難過。吳怡農已經宣布參選台北市長，能否被民進黨提名尚未知曉，真的要與蔣萬安相比，無論是學歷、經驗、能力、品德、操守，愛台的心，甚至長相與體格，吳怡農都遙遙領先。假如吳能夠阻止蔣萬安連任，是台北市民的福氣。

    他說，吳怡農未必是最有戰力的候選人，如果吳怡農在初選勝出，但在大選敗給蔣萬安，這也無法證明吳不是民進黨內最強的戰將；若另一位候選人在初選勝出，並在大選擊退蔣萬安，這也無法證明吳怡農不是民進黨內最強的戰將。歷史不是實驗室，無法澄清許多政治爭議，正因真相不可知，常會陷入不必要的內鬨，吳怡農被同溫層圍剿，就是絕佳實例。

    翁達瑞表示，吳怡農宣布參選後的言論他未必同意，但不完全否定，吳怡農接受美國教育，某些觀念作法不符合台灣人情世故，而他在北美居住30多年，可以稍微了解一些想法，並不認為吳犯了大錯，也不應該因此被同溫層圍剿。如果最終提名吳怡農，勝選需要台派團結；如民進黨提名他人，吳怡農助選也可增加勝算。

    他直言，台北市是民進黨艱困選區，吳怡農被同溫層圍剿，最高興的就是蔣萬安，以及背後的「藍、白、紅」陣營。綠營分裂等同將台北市送給蔣萬安，藍白紅陣營可將輔選資源部署在其他的縣市，如綠營能於台北市牽制蔣萬安，也可消耗對方的輔選資源，間接幫助其他縣市選情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播