1.25兆打造台灣之盾 民進黨：日韓紐澳菲都提升國防預算

民進黨今列舉，提升國防預算應對威權擴張，日、韓、紐、澳、菲等國皆然。（圖取自民進黨臉書）

總統賴清德昨宣布「守護民主台灣國安行動方案」，揭示將在8年內投入1.25兆元規模的特別預算。對此，民進黨今（27日）列舉，提升國防預算應對威權擴張，是印太民主友盟的共同目標，日、韓、紐、澳、菲等國家皆然。

「印太民主國家都這麼做！」民進黨今天透過臉書表示，投資國防就是守護民主，賴總統宣布政府將提出特別條例、規畫8年編列1.25兆元，強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算。特別預算平均一年約1562億元，著重在強化防衛能量，比如要建置「台灣之盾」飛彈防禦系統，就是為了防禦飛彈威脅，保護國軍、國人與國內關鍵基礎設施。

請繼續往下閱讀...

民進黨說，事實上，面對威權勢力的擴張，印太民主友盟國家也和台灣一樣，紛紛提升國防預算，並且互相合作，希望能維護區域和平、繁榮的現狀。

據此，民進黨盤點，日本2025年國防預算為戰後最高，著重強化無人機發展、飛彈部署、提升衛星偵照能力，首相高市早苗上任後，也已經宣布要繼續增加國防預算。韓國2026年國防預算預計增加8%，也積極努力強化飛彈防禦系統。

菲律賓方面，2025年國防預算增加10.3%，持續擴充艦艇數量、提升現有艦艇性能。澳洲未來4年，國防預算要增加約新台幣2100億元，用途是AUKUS潛艦基地建造、採購海馬士多管火箭飛彈系統。至於紐西蘭，未來4年，國防預算要增加約新台幣1600億元，用途是提升空中運輸能力、籌購無人機、反裝甲武器等項目。

民進黨強調，國防預算的採購和投資，對國內的國防產業也會有明顯幫助。根據國防部預估，8年1.25兆元的國防特別預算，預計就可創造4000億元產值與9萬個工作機會。呼籲大家一起支持國防特別預算，讓台灣能夠以務實積極的行動，持續厚植產業、守護民主、確保和平。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法