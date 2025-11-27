1.25兆軍購特別預算 王婉諭：侵略者不會等待我們做好準備

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

總統賴清德昨宣布「守護民主台灣國安行動方案」，揭示將在8年內投入1.25兆元規模的特別預算。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，侵略者不會等待我們做好準備，或許此刻沒有煙硝，但這是貨真價實的威脅。此刻，我們唯有做足準備、強壯自己，才能守護和平。

王婉諭昨發文提及，賴總統提到，「中國將以2027年為目標，完成『武統台灣』的『準備』。」這應該是歷史上第一次，我國總統公開指出一個具體的中共侵略時程。包含徐巧芯在內的國民黨立委，則立刻跳出來質疑：是要打仗了嗎？

請繼續往下閱讀...

「不過，為什麼是2027年？這個時間點怎麼來的？」2021年，時任美國印太司令戴維森（Philip Davidson）曾預測，共軍可能在2027年具備攻台能力，這也是後來各方討論最常引用的「戴維森窗口」。

2024年，美國智庫「蘭德公司」（RAND）受國會委託提出的國防戰略報告明確指出，所有跡象顯示，解放軍將在2027年前做好侵台準備。上週，美國國防部印太安全事務前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在國會聽證會上證實，習近平已指示解放軍在 2027年做好攻台準備。

而且，在政治意義上，這一年對中共而言至關重要。首先，中共二十一大即將召開，習近平若能解決台灣問題，將成為他順利連任第四任期的最大籌碼。再者，解放軍建軍百年：在這一年達成軍事里程碑，對中共具有極特殊的歷史意義。當然，做好「準備」不代表會在這時間點入侵。但中共以此為目標進行軍事準備，意圖是非常明確的。

王婉諭指出，「所以，回答徐巧芯的問題：我們當然不希望戰爭發生，但我們不該忽視這些訊號。有可能發動戰爭的人，始終是侵略者中國。台灣不會、也不可能是戰爭的發起者。但我們別無選擇，只能做最壞的打算」。

王婉諭說，「對於賴總統今天提出的1.25兆特別預算，我的立場很清楚：支持強化國防實力，也支持預算經過實質審查、按程序處理」。國會可以理性討論，但不該無故杯葛。同時，賴總統也有必要清楚地向國人說明，這些軍購的重要性為何，以及戰爭的威脅為何迫在眉睫，而政府又有什麼因應的計劃。

王婉諭認為，侵略者不會等待我們做好準備。不論是發放民防手冊，還是提高國防預算，都不是為了主動引戰，而是向國際社會展現我們備戰的決心，以因應最糟糕的情況。或許此刻沒有煙硝，但這是貨真價實的威脅。此刻，我們唯有做足準備、強壯自己，才能守護和平。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法