正國會之爭！民進黨宜縣員山鄉縣議員黨內初選民調 李姿婷勝出

民進黨宜蘭縣員山鄉縣議員黨內初選民調，由李姿婷（左）勝出，右為陳玉麟。（記者游明金攝）

民進黨宜蘭縣員山鄉縣議員黨內初選民調揭曉，由李姿婷以53.06%支持度勝出，將代表民進黨參選員山鄉縣議員；民進黨縣黨部主委邱嘉進表示，這次採精準提名，一定會贏回員山鄉議員席次。

民進黨員山鄉縣議員黨內初選昨天完成民調，今早在縣黨部開封公布結果；李姿婷53.06%、陳玉麟46.94%；李姿婷以6.12%的差距勝出。李姿婷父親李建興，曾任民進黨新北市黨部執行長、正國會秘書長；陳玉麟則是立委陳俊宇特助；2人都被認為同屬正國會系統。

李姿婷說，謝謝這段期間員山鄉民給她的支持和鼓勵，讓民調順利勝出，未來會在員山鄉繼續打拼，為鄉民爭取更多福利和建設，並和林國漳縣長參選人，一起為宜蘭縣政打拼。

員山鄉有2席縣議員，本屆原是國民黨的黃浴沂、民進黨的陳俊宇，藍綠各占1席；陳俊宇去年初當選立委，出缺的縣議員須辦理補選，民進黨推前鄉民代表藍萬義應戰，盼能守住綠營議員席次；國民黨則由鄉長張宜樺的妻子黃雯如出馬。未料，綠營守成失利，由黃雯如當選議員。

因此，員山2席議員目前都是國民黨籍；除了黃浴沂爭取連任，黃雯如已傳出將與張宜樺互換跑道。張宜樺2任屆滿將轉戰議員，由黃雯如接班參選鄉長；只不過，員山鄉2席議員，除補選外，長期以來都是一藍一綠，國民黨若開放參選，能否有2席議員的當選空間，存在很大挑戰，提名是否有變化仍待觀察？

李姿婷上次補選民調勝出，原就有參選機會，後因黨內種種問題退出選舉，禮讓給藍萬義；李姿婷表示，上次補選比較不一樣，因為不是聯合大選，民進黨支持者投票率比較低，國民黨那邊有鄉長的行政資源，集結的比較強，明年是九合一大選，她會努力贏回員山鄉議員席次。

民進黨公布員山鄉縣議員黨內初選的民調結果。（記者游明金攝）

