    鎮小江共諜案》空官樓文卿竊軍機交中國 更三審判12年、科技監控防逃

    2025/11/27 10:05 記者楊國文／台北報導
    高院更三審今判決前飛訓部中校副主任樓文卿12年徒刑、褫奪公權10年、扣案犯罪所得4千美元沒收，未扣案犯罪所得5萬元追繳沒收。（資料照）

    檢調追查中國前解放軍軍官鎮小江發展共諜組織案，認定有「空戰英豪」美名的空軍官校飛行訓練指揮部退役上校副指揮官葛季賢、前飛訓部中校副主任樓文卿，涉嫌在軍職期間提供軍事機密給中方，檢方以陸海空軍刑法「幫助敵人間諜活動罪」等罪起訴2人，高院更二審認定樓涉竊取空軍重要機密，重判17年徒刑，經最高法院撤銷發回，另外葛獲無罪定讞；高院更三審今依陸海空軍刑法「幫助敵人間諜活動罪」判決樓12年徒刑、褫奪公權10年、扣案犯罪所得4千美元沒收，未扣案犯罪所得5萬元追繳沒收。樓未聆判。

    更三審為防止樓潛逃，將他限制住居、必須接受電子手環科技監控，每天定時以個案手機拍照向監控中心報到。可上訴。

    鎮小江以經商名義來台，吸收我退役少將指揮官許乃權、現退役空官多人，被稱為史上最大共諜案。鎮男7年前被依違反國安法判4年徒刑、許乃權被判2年10月徒刑，均定讞。

    檢調調查，鎮小江2009年指派被通緝的劉姓前空軍中校結識葛季賢，葛男2010年2月擔任空軍某單位國會聯絡人時，疑透過劉男交付軍事機密資料給中方；另外，不久後樓男也被吸收，拍攝軍機文件，三度交付中方。

    檢調2015年搜索空軍官校飛行訓練指揮部及葛、樓住處，葛否認犯罪，辯稱不會接觸到軍機文件；樓雖承認曾接受招待旅遊，但指未交付軍事機密。

    台北地檢署不採信葛、樓2人說詞，依最輕本刑均為無期徒刑、最重死刑的陸海空軍刑法「為敵人從事間諜活動」、「交付軍事機密給敵人罪」起訴2人。台北地院指出此共諜案屬二審管轄，移送高等法院審理。

    高等法院審理認為，葛、樓自白內容先後不一，且未接觸、取得軍機文件，均判無罪。上訴後，經最高法院撤銷發回，高院更一審2022年3月仍判葛、樓均無罪。最高法院認定還有疑點有釐清必要，撤銷發回更二審審理。

    高院更二審認定，樓涉嫌竊取空軍重要機密儲存於記憶卡內欲交付中方，且和被通緝的劉姓空軍中校連繫告知此事的通聯被查獲，並被查扣到美金4千萬元等犯罪所得，依幫助敵人間諜活動罪改判樓17年徒刑、褫奪公權10年、扣案犯罪所得4千美元沒收，未扣案犯罪所得5萬元追繳沒收；葛因遭不正訊問且罪證不足，仍判無罪。上訴後，最高法院將樓涉案部分撤銷發回，葛獲無罪定讞。

    高院更三審10月31日裁准樓以5萬元具保停押、並限制住居，同時，為防樓潛逃，必須接受電子手環科技監控，每天定時以個案手機拍照向監控中心報到。

