    政治

    「賴清德幹訓班」結業！ 張志豪辭民進黨組織部主任 再戰新北中和

    2025/11/27 09:52 記者陳政宇／台北報導
    張志豪向賴清德請辭民進黨組織部主任，再度投入新北市中和選區議員選舉。（圖取自張志豪臉書）

    2026地方選戰烽火點燃，民進黨組織部主任張志豪今（27日）證實，已正式向兼任民進黨主席的總統賴清德遞交辭呈，再度投入新北市中和區議員選舉，從「賴清德幹訓班」結業，深耕基層、推動進步、信賴台灣，將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用專業和歷練貢獻家鄉。

    張志豪今透過臉書時表示，他昨天（26日）已向賴清德請辭，感謝總統這3年來的提攜栽培與照顧，歷經1年總統大選新聞部主任兼發言人及組織部主任2年的歷練，就好像自己20年前服役時的士官幹訓班進階再訓練一樣，再一次接受磨練精進，也吸取更多經驗和養份。從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。

    張志豪強調，身為一個從小在這裡成長生活的中和人，他和許多朋友一樣，對這座城市有著愛和使命，每一天都生活在一起，「張志豪不曾離開，我一直都在，2026誠摯邀請您，和志豪一起力挺台灣、信賴台灣！」

    張志豪曾擔任前總統蔡英文的總統競選總部新聞部副主任，以及時任立委趙永清、蕭美琴的國會助理，2018年首戰新北市中和區議員選舉即勝選，2022年爭取連任時在黨內初選落馬。不過，張被延攬到中央黨部擔任發言人兼新聞部主任，擔綱2024大選空戰重砲手，選後轉任組織部主任，扛起厚植地方組織的重責。

