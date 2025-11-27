賴總統提編列兆元國防特別預算 羅智強示警：今日烏克蘭明日台灣

國民黨立委羅智強。（資料照）

賴清德總統宣佈將編列1.25兆國防特別預算。立法院國民黨團表示，賴清德為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德總統，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？

羅智強表示，賴清德政府說台美關係史上最好，美國4月公布對台對等關稅N+20%，到現在拿不出對策，卻又要拿子孫的未來，狂買軍火、讓青年人上戰場？

請繼續往下閱讀...

羅智強指出，今年國防預算9500億元，占GDP3.3%，若加上8年1.25兆元特別預算，今年國防預算將達1.1兆元新台幣，占GDP 4.2%，占中央政府總預算的4成，是國民黨執政時期國防預算3000億元的3.7倍。

羅智強質疑，但我們換來的是什麼？共機越過台海中線、圍台軍演、世界衛生大會（WHA）無法出席，更慘的是，鉅額軍購至今無法如數到貨，這是什麼樣「無能凱子政府」才會做出來的事？

羅智強強調，1.25兆元國防特別預算，奪走了我們的醫護加薪、軍人加薪、社福長照、健保點數、年金永續，賴清德對國人錙銖必較、吝嗇無比，卻對美國裝大爺。

國民黨團再次呼籲，中華民國要和平、要發展、要安全，就是不要戰爭，台灣更不需要只會窮兵黷武的獨夫總統。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法